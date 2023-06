Otevřené sklepy jsou jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších vinařských akcí, díky kterým se milovníci vína ve stylové atmosféře seznamují s víny různých vinařů jednoho regionu. Víno je nápoj romantický, a možná proto se některé sklepy otevírají až večer, kdy už se pomalu stmívá. Co může být krásnější, než si vychutnat moravské nebo české víno v teplý letní večer s přáteli nebo blízkými pod širým nebem posetým hvězdami?

Princip je stejný jako u běžných otevřených sklepů ve dne. Vinaři v dané obci otevřou své sklepy a návštěvníci mohou ochutnávat celý den nebo dva po vzorcích. Nejčastěji se degustuje za žetony, které se kupují spolu se vstupem a koštuje se z krásných skleniček, nebo bývá ochutnávka v rámci vyššího vstupného už bez omezení. K tomu vyhrává hlavně cimbálová muzika, ať už v moderním pojetí nebo klasicky a v úchvatných krojích. Nesmí chybět ani jídlo, protože když se pije, hlad na sebe nenechá dlouho čekat a výjimkou není ani bohatý doprovodný program. Teplá letní jasná noc však atmosféru ještě umocňuje. A které akce tedy stojí za návštěvu?

Víno v oranžovém aneb Noční otevřené sklepy (1. července)

Hned na začátku července se v jedné z nejznámějších vinařských obcí na jižní Moravě, ve Velkých Pavlovicích, koná oblíbená akce Víno v oranžové aneb Noční otevřené sklepy. V nezvyklou dobu, tedy od 17 hodin do půlnoci otevře své sklepy 21 vinařů, a umožní tak návštěvníkům ochutnat bílá, růžová, ale také skvělá červená i stále oblíbenější lehce perlivá vína. Gurmánské krajové speciality a cimbálová muzika je samozřejmostí. A proč v oranžovém? Jedná se totiž o období, kdy dozrávají meruňky, a okolí je tak zbarveno do typické meruňkově barvy. Povinnost to není, ale oranžové oblečení je vítáno.

Noční otevřené sklepy v Šardicích (5. července)

Z kraje července otevřou své sklepy od 17 do 24 hodin také místní vinaři ve vinařské obci Šardice v rámci druhého ročníku této výjimečné akce. Návštěvníci tak budou moci ochutnávat jejich vína a různé speciality a dobroty, a zažít tak příjemný letní večer a pohodu na Slovácku.

Sklepy pod hvězdami ve Vrbici (22. července)

Teplá letní noc, přátelská nálada, skvělé víno a putování mezi malebnými vrbickými sklepy za svitu hvězd a zpěvu cvrčků. Vinaři Vrbice otevřou 16 vinných sklepů k neomezeným ochutnávkám mezi 17 a 24 hodinou. Spolu s milovníky vína bude po sklepech putovat i cimbálová muzika, která se pak usadí v prostoru na Stráži, kde bude možné si se skleničkou v ruce užívat příjemné atmosféry.

Blatnické búdy pod Hvězdami (12. srpna)

Oblíbená akce, při které lze nasát atmosféru teplého letního večera v krásné vinařské uličce Búdy pod Starýma horama ve vinařské obci Blatnici pod Svatým Antonínkem na Slovácku. Od 18 do 24 hodin bude otevřeno asi 40 sklepů, u nich bude vyhrávat cimbálová muzika a nebude chybět ani další bohatý doprovodný program včetně místních specialit.

Svatovavřinecké noční otevřené sklepy v Bořeticích (12. srpna)

Druhý srpnový víkend je na noční otevřené sklepy bohatší a koná se tak ještě jedna zajímavá akce, tentokrát v Bořeticích na Velkopavlovicku. Od 17 do 24 hodin mohou zájemci putovat sklepní lokalitou Kraví hora a seznámit se tam s místními vinaři a jejich skvělými víny. V neděli dopoledne pak bude možné si vína také nakoupit.

Večerní formát akce je ale tak oblíbený, že se opravdu nekonají pouze tyto události. Dalšími jsou třeba Noční prohlídky na Helfštýně s řízenou degustací vína, Počítání hvězd ve vinicích v Němčičkách, Letní noc ve vinici ve Vrbovci, Hnanické otevřené sklepy pod hvězdami, Vinařská benátská noc v Sedleci, Noc pod Mutěnsků horů nebo Noční prohlídka Znojma s ochutnávkou vín.

Více vinařských událostí konaných nejenom „v noci“ naleznete v kalendáři akcí na webu Vína z Moravy, vína z Čech.