Za zážitkem s eLpassem

Komerční sdělení

Zvýhodněná vstupenka do všech kulturních příspěvkových organizací v regionu. To je eLpass. Do projektu společné vstupenky se s Libereckým krajem zapojily kromě ZOO Liberec také Botanická zahrada Liberec, Muzeum Českého ráje v Turnově, Oblastní galerie Liberec, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Severočeské muzeum v Liberci.

Foto: PhotoPick