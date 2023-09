PODZIM NA LIPTOVĚ: Stabilní počasí pro cyklovýlety, méně lidí a nižší ceny ve srovnání s top sezónou

Foto: demanovarezort.cz

Léto už pomalu odchází, ale nezoufejte - Liptov je krásný v každém ročním období. Vyberte si Liptov pro svůj podzimní pobyt a nebudete litovat. V obci Demänová se nachází Demänová Resort, kde si každý najde to své. Jaké jsou výhody podzimního pobytu?

Stabilní počasí pro cyklistické výlety

Podzim je ideální pro cykloturistiku nebo turistiku. Není příliš teplo, počasí je stabilnější a okolní krajina hýří barvami. Pokud hledáte aktivní odpočinek na dvou kolech, Demänová Resort pro vás má řešení. Přímo v resortu si můžete zapůjčit pouze nejnovější elektrokola nejkvalitnějších značek. Každý se může pustit do náročnějších tras bez obav, že se kola vybijí - jejich baterie vydrží až 8 hodin.

Elektrokola jsou k dispozici pro dospělé, ale také ve dvou juniorských velikostech. Pro ty nejmenší můžeme zapůjčit cyklosedačku nebo turistický nosič. Personál vám rád pomůže s výběrem, nastavením a tipy na trasy.

Zdroj: demanovarezort.cz

Mnoho akcí pro rodiny

Liptov žije i na podzim. Zejména o víkendech se v oblasti koná mnoho akcí pro rodiny s dětmi. Ve zmíněném Demänová Resortu je podzim zasvěcen sportovním akcím, které jsou rok od roku oblíbenější.

Jednou z nich je rodinný běh Demänovský FUN RUN, kde najdete i speciální kategorii pro nejmenší děti. Na začátku října si můžete zasoutěžit na kolech na Demänovském pedálu.

Zdroj: demanovarezort.cz

Méně lidí a lepší ceny

Přijet na pobyt mimo sezónu má i další výhody – v regionu je méně turistů, což znamená nižší ceny za ubytování nebo jiné služby. Vyhnete se také přeplněným náměstím nebo frontám.

To platí i v Demänová Rezortě. Na podzim je v areálu méně lidí a vy si můžete naplno užít wellness, miniZOO, tubingovou dráhu nebo FUN centrum plné atrakcí. A kdyby náhodou pršelo, můžete si zajít na thajskou masáž, do indické restaurace Safran nebo do dětské kryté vířivky ve wellness.

Zdroj: demanovarezort.cz

Demänová Rezort nabízí skvělou aktivní dovolenou, během které si můžete odpočinout, ale také zažít mnoho skvělých zážitků v příjemném prostředí Liptova. Zažijte spoustu zábavy přímo pod horami!

Další informace a rezervační systém najdete zde: www.demanovarezort.cz.