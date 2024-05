Také letos se v Plzni uskuteční větší rekonstrukce a opravy, které budou mít vliv na dopravu ve městě. Mezi velké akce bude patřit rekonstrukce tramvajové trati ve Zbrojnické ulici, opraví se povrchy silnic v Plaské a Lidické ulici nebo na Klatovské třídě, začne také příprava přestavby kruhového objezdu u Makra. Pokračovat budou opravy, které začaly loni či předloni. Dokončí se například rekonstrukce Červenohrádecké ulice nebo tramvajové trati na Koterovské. Investory staveb jsou stát, kraj, město a další subjekty.

V květnu začne rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati ve Zbrojnické ulici. Práce jsou naplánovány tak, aby nekomplikovaly pořádání Slavností svobody ani adventních trhů. Začnou v druhé polovině května, skončí letos v listopadu. | Foto: Martin Pecuch

„Stavební práce v Plzni chystá řada investorů. Je to například Ředitelství silnic a dálnic jako správce komunikací první třídy, krajská správa a údržba silnice, také město, obvody či společnosti, které potřebují pod silnicí opravit potrubí, vyměnit kanalizaci a podobně. Termíny pečlivě koordinujeme tak, aby měly nejnižší dopad na dopravu. Přesto s sebou větší stavby nesou dopravní omezení, žádáme občany o trpělivost a děkujeme jim za pochopení,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Rekonstrukce tramvajové trati ve Zbrojnické



Jednou z velkých letošních stavebních akcí, jejímž investorem je Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) bude rekonstrukce úseku tramvajové tratě vedoucí jižní částí náměstí Republiky a Zbrojnickou ulicí. Důvodem je její nevyhovující technický stav. Pět měsíců trvající stavební práce začnou letos v květnu. V části od ulice Bedřicha Smetany do Františkánské ulice na náměstí Republiky budou vyměněny ve 200 metrů dlouhém úseku tramvajové koleje. „Od Františkánské ulice až do Šafaříkových sadů pak proběhne rekonstrukce v celém uličním profilu, kdy kromě kolejí dojde i k výměně všech sítí, tedy vodovodu, plynovodu, kanalizace, veřejného osvětlení. Nové budou chodníky a také celá komunikace,“ uvedl Aleš Tolar. Rekonstrukce si vyžádá dopravní omezení a významně zasáhne do veřejné dopravy.

Podle připraveného harmonogramu by se měla Zbrojnická ulice uzavřít 21. května, akce potrvá do 1. listopadu. Předcházet tomu budou ještě dvě výluky nutné pro vytvoření kolejových spojek, a to 11. 5. až 13. 5 v Palackého ulici a 16. 5. až 21. 5. U Zvonu. "Od uzavření Zbrojnické ulice povede trasa tramvajové linky číslo 2 od zastávky Radnice Slovany přes Světovar, náměstí Milady Horákové a dále po standardní trase linky číslo 1 až do provizorní zastávky v Solní ulici. Nově bude zavedena linka ½ v úseku Skvrňany – Bolevec. Linka číslo 4 zůstane beze změn,“ popsal Aleš Tolar. Zhotovitelem bude společnost Berger Bohemia, celková cena činí 77,63 milionu korun včetně DPH.

Začalo budování vodovodu a kanalizace v Malesicích

Plzeňská vodárna zahájila stavbu nové veřejné infrastruktury v plzeňském městském obvodu Plzeň 9-Malesice. Do léta 2027 bude mít obvod nový vodovod a kanalizaci s čistírnou odpadních vod (ČOV). Investováno bude cca 350 milionů korun bez DPH. Přivedení vodovodu do této části města a výstavba ČOV umožní připojení zhruba tisíce současných obyvatel a rovněž napojení tamních rozvojových oblastí, kde může přibýt dalších zhruba tisíc lidi. Obyvatele Malesic často trápily potíže s vysychajícími studnami i absence kanalizace.

VODÁRNA Plzeň právě na vybudo­vání kanalizace v Malesicích získala dotaci z evropského operačního pro­gramu Životní prostředí 2021–2027 ve výši 178,8 milionu korun, na vo­dovod pak grant z Národního pro­gramu Životní prostředí ve výši 68,5 milionu korun. Město Plzeň vyčlenilo 18 milionů korun na dotace pro zří­zeni vodovodních a kanalizačních přípojek. Po vybudováni základní infrastruk­tury se může devátý obvod pustit do úprav vozovek a veřejného pro­stranství především na Malesické návsi.

Zdroj: Martin Pecuch

Za město Plzně se slavnostního zahájení stavby v dubnu zúčastnil primátor Roman Zarzycký (třetí zleva), jeho první náměstek Pavel Bosák (čtvrtý zleva), náměstek primátora a starosta Malesic Aleš Tolar (vpravo). VODÁRNU Plzeň zastupoval její ředitel Jiří Kozohorský (třetí zprava) a předseda představenstva Petr Náhlík (druhý zprava).