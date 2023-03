O tom, jaké jsou dnes možnosti studia, by Vám mohlo vyprávět 30 žáků ze Střední školy průmyslové v Krnově.

Foto: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

Díky projektu ERASMUS+ v odborném vzdělávání a přípravě, který financuje veškeré náklady a do kterého se škola zapojuje a provozuje jej již několik let, mohli přenést svou praxi do Barcelony. Ve španělské metropoli se pak dle svého studijního zaměření (autotronik, informační technologie, uměleckořemeslné zpracování textilu a dřeva a mechanik opravář motorových vozidel) připojili ke španělským kolegům, pro které byli 14 dní nemalým přínosem. I když překonání jazykové bariéry bylo první dny pro některé nelehké, po pár neúspěšných pokusech strach a stres z užití cizího jazyka opadl a žáci si mohli uvědomit, na jaké jsou úrovni a co je třeba zlepšovat. Na konci ale odjížděli nadšení žáci s rozšířenými obzory a nezapomenutelnými zážitky. Mockrát děkujeme za tuto možnost vycestovat a poznat kousek světa všem, kteří se jakkoli podíleli.