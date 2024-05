Žáci ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 se zúčastnili prestižní robotické soutěže

Tým RoboTitans, který se skládá ze žáků Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, se na přelomu dubna a května vypravil na velkou výpravu do amerického Dallasu, aby zde reprezentoval svou školu, město Litoměřice a vlastně i celou Českou republiku, a to v prestižní robotické soutěži. Po třech dnech napínavého soupeření se žáci dokázali umístit na obdivuhodném 103. místě, a to z celkového počtu 400 nejlepších týmů, jež se utkaly ve finálovém klání.

Foto: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53