Atletický seriál pro děti Čokoládová tretra proběhne na Moravě a Slovensku od dubna do května.

Foto: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Po 64. se uskuteční unikátní závod pro děti od 6 do 11 let Čokoládová tretra. A podvanácté za hranicemi rodné Ostravy. Po osmé pak i na Slovensku. V České republice mohou své síly malí sportovci a sportovkyně změřit v základních kolech ve Vyškově 9. 4., a dále 30. 4. v Českém Těšíně, 3. 5. v Olomouci, 7. 5. Břeclavi, 13. 5. v Havířově, 17. 5. v Prostějově, 18. 5. ve Vsetíně, 20. 5. v Třinci, 21. 5. v Blansku, 24. 5. v Ostravě. Závodníci a závodnice ze stupňů vítězů postoupí do mezinárodního semifinále 27. 5. v Ostravě, kde se utkají se slovenskými děvčaty a chlapci o účast ve finále na Zlaté tretře Ostrava 28. 5. Ti projdou stejným procesem, a to 30. 4. v Bratislavě, 10. 5. v Žiaru nad Hronom a 14. 5. v Košicích. „Reprezentace“ pro účast na semifinále v Ostravě se pak ukáže ve Slovenském finále 21. 5., které se tradičně koná také v Košicích.

Zdroj: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Pravidla zůstávají stejná. O mezinárodní semifinále se bojuje v běhu na 100 m, 200 m a 300 m a v hodu raketkou. Ti nejlepší malí Češi a Slováci z něj pak postupují do finále v hlavním programu Zlaté tretry Ostrava 28. 5. Do každého základního kole se může přihlásit kdokoli. Jedině, pokud v některém městě již závodník nebo závodnice postoupí, pak už nemůže soutěžit v dalším. Patronem celého projektu je Jan Železný, na každém kole se bude také sportovat s Jirkou Mužíkem a nebude chybět další úspěšný atlet nebo atletka. Je fakt, že když v roce 2012 proběhla první Čokoládová tretra za hranicemi Ostravy, letošní účastníci ještě nebyli na světě. Mnozí z nich ale v současnosti patří k velkým nadějím české atletiky a reprezentují svou zemi na mezinárodních podnicích. Takovým příklad je v Česku třeba Tereza Kubajurová. Ta jako jedna z nejmladších v roce 2016 při 55. Zlaté tretře Ostrava vyhrála finále na 200 m a gratuloval ji osobně Colin Jackson.

Zdroj: Youtube

„Někdy si třeba představuji, že mě někdo honí. Tak běžím naplno,“ odpověděla tehdy českému rozhlasu malá závodnice na otázku, jak vyhrát. Terezku také přišli na Čokoládovou tretru podpořit její rodiče. A prý počítali s vítězstvím. „Trému jsme neměli, protože jsme věděli, že vyhraje. Protože má dlouhé a rychlé nožičky,“ řekl Terezčin otec. Malé závodnici pogratuloval i patron ostravského závodu 2016 Colin Jackson, několikanásobný mistr světa v běhu přes překážky. „Poprvé jsem závodil a vyhrál ve čtyřech letech na podobné soutěži v rodném městě,“ vzpomínal na své začátky Jackson. Tvrdil, že takovou první zkušenost s atletikou, jako je Čokoládová tretra, si děti musí užít. „To je motivuje k trénování a když mají talent, přijdou i další a větší vítězství,“ dodal. A Tereza Kubajurová, dnešní nadějná vícebojařka ze Slezanu Frýdek-Místek, která je také členku Krajské atletické akademie, je toho příkladem a není jediná.

Zdroj: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Nejinak je tomu i na Slovensku. I její první účastníci z doby začátků před osmi lety budou reprezentovat Slovensko na Mistrovství Evropy do 18 let v Banské Bystrici. Nominační kritéria splnil už „absolvent“ Čokoládové tretry Samuel Kreppo na 400 m. Dalšími adeptkami jsou Anna Šimková nebo Ema Bendová. Kdo bude za pár let tím dalším se může ukázat na Západoslovenském kole v Bratislavě 30. 4. Tady bude děti podporovat Ján Volko. Lucia Klocová dohlédne na Středoslovenské kolo 10. 5. „Nominace“ do národního finále doplní pak Východoslovenské kolo v Košicích a ti nejlepší zabojují 21. 5., také v Košicích, o mezinárodní semifinále, které se uskuteční 27. 5. v Ostravě, den před Zlatou tretrou Ostrava.

Ta letos slibuje velmi zajímavé hvězdy v čele s Mondo Duplantisem, nejlepším tyčkařem všech dob. Ostrava se na Zlaté Trtře v roce 2024 má nač těšit.

Zdroj: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.