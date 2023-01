Mladí nadějní sportovci změří své síly v jubilejním dvacátém ročníku Olympiády dětí a mládeže, která 22. ledna odstartuje na zimní stadionu v Hradci Králové.

Foto: VINCI Construction CS

Závěr ledna se v Královéhradeckém kraji ponese ve znamení sportovních klání a dechberoucích výkonů mladých sportovců. Proběhne tady totiž Olympiáda dětí a mládeže, na kterou se sjedou sportovní naděje z celé republiky.

Partnerem této výjimečné sportovní akce se nově stala největší stavební skupina v ČR, VINCI Construction CS. „Působíme v celé republice a už více než sedmdesát let stavíme silnice, železnice, mosty nebo domy. Partnerství akce, která spojuje mladé sportovce napříč republikou a pomáhá jim dosahovat cílů, které si vytyčili, je pro nás důležité a vlastně i logické. Ačkoli se to možná na první pohled nezdá, stavebnictví a sport mají mnoho společného: Je to řehole a musí vás to bavit, abyste mohli podávat výkony a dosáhnout úspěchu,“ říká Iveta Štočková, tisková mluvčí Skupiny VINCI Construction CS.

Dětský sport přitom v poslední době čelil hned několika obtížným výzvám. První z nich byla epidemie covidu, která obrazně řečeno vyhnala děti ze sportovišť a posadila je k počítačům. Ohrožení pro dětský sport představuje i nelehká ekonomická situace, kterou v současné době procházíme. Právě proto je tak důležitá podpora projektů, které pomáhají dětem sportovat, hýbat se a žít zdravě. Ambasadory partnerství se stali takoví šampióni, jako například rychlostní kanoista Josef Dostál, vodní slalomářka Tereza Fišerová, plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, nebo střelec Jakub Tomeček.