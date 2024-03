Hranice mladistvého rozpuku (25. rok života) je za vámi, totéž platí pro Kristova léta a zkušenosti s různými bolístkami a zradami pohybového aparátu jsou čím dál častější. Buď dlouho –⁠ nebo dokonce nikdy –⁠, jste se pravidelnému pohybu nevěnovali, ale teď máte pocit, že je načase něco dělat? Chcete přece přispět k tomu, že zůstanete soběstační a aktivní i v důchodovém věku.

Foto: www.decathlon.cz

Běh rozhodně není špatná volba ani po 40. Jen je třeba zvolit trochu jiný přístup, než byste volili ve dvaceti nebo i ve třiceti letech.

Je dobré znát svůj zdravotní stav

Po čtyřicítce rozhodně není na škodu mít dobré povědomí o svém zdravotním stavu. Je zkrátka lepší vědět, zda našemu tělu něco neschází a vyjít mu v každodenním životě alespoň trochu vstříc. Poradit se před začátkem vašeho běžeckého snažení s lékařem je jen a pouze rozumné. Už třeba kvůli kontrole srdce a užitečným doporučením.

Když už ne kompletní běžecká výbava, tak alespoň pořádné sportovní boty

Nemusíte si hned pořizovat kompletní běžecké oblečení, batoh s hydrovakem a podobně. Ačkoli konkrétně funkční běžecké oblečení výrazně přispěje k vašemu komfortu při běhu. Díky tomu, že je prodyšné a rychleschnoucí, vám nebude hrozit běh v potem nasáklém a studeném oděvu. Avšak základem pro zdravý a bezpečný běh jsou jednoznačně kvalitní sportovní boty (či přímo běžecké boty).

Kvalitní běžecká obuv je navržena tak, aby efektivně tlumila došlap, což velmi usnadňuje život kloubům, a zlepšovala odraz. Zároveň musí být lehká, odolná, dostatečně prodyšná a důležité jsou i dobré protiskluzové vlastnosti podrážky.

Nevadí, že se v takovém druhu bot nevyznáte. Ať už se pro ně vydáte do Decathlonu či k jinému dobrému prodejci sportovního vybavení, tamější personál vám jistě s výběrem kvalifikovaně poradí.

Soustřeďte se na zvládnutí běžecké techniky

Dodržováním správné běžecké techniky prokážete svému pohybovému aparátu službu do budoucna a dosáhnete také lepších výsledků:

Bradu držte vzpřímeně, hleďte před sebe.

Ramena držte trochu vzadu (nikoli křečovitě).

Ruce nechte uvolněné, celé paže udržujte přibližně v úhlu 90 stupňů.

Nedupejte a nevyhazujte kolena až za uši.

Někdo vám řekne, ať dopadáte při běhu hlavně na paty, jiný na špičky. Volte zlatou střední cestu: necupitejte přes špičky ani nedrťte zem patami. Případně využijte techniku došlapu vhodnou pro začátečníky. U této techniky došlápnete na střední část chodidla, načež se od paty „zhoupnete“ na přední část.

Zahřejte klouby, protáhněte svaly a dejte si u toho načas

Zvolna rozpohybujte kotníky, kolena i kyčle, dejte kloubům čas se zahřát. Protáhněte svaly, dejte jim čas se prokrvit a připravit na zátěž. Nemáte kam spěchat. Ostatně i rozcvičováním pracujete na své fyzické kondici. Pokud máte doma rotoped, rozhodně ho zařaďte do své rozcvičky.

Před samotným během můžete provádět i lehké posilovací cviky s vlastní vahou těla, jako jsou dřepy, výpady a výpony. Zapojit můžete i břišní a zádové svaly.

Důkladnou přípravou snižujete riziko zranění a zlepšujete svůj výsledný výkon. Minimum by mělo být 15 minut. Z vlastní zkušenosti mohu varovat před nedostatečnou rozcvičkou. Jednoho dne jsem se vydal zničehonic běhat a dal si do těla. Při návratu domů jsem udělal krok do schodu, louplo mi v koleni a užil jsem si příval slzy ždímající bolesti. Bylo mi kolem pětadvaceti a i po letech se koleno občas ozve.

Začněte zlehka, zátěž zvyšujte opatrně

Rozhodně to není tak, že už při vašem prvním tréninku musíte odběhat půlhodiny v kuse. To rovnou vypusťte z hlavy. Pokud jste dlouho nebo nikdy pravidelně neběhali, začněte klidně 10 minutami běhu denně a nestyďte se udělat si přestávku. Však sami ucítíte, jak jste na tom. Naslouchejte svému organismu. Po dvou třech trénincích (nebo i později) můžete čas navyšovat. Třeba po minutě.

Rady uvedené v tomto textu neberte jako dogma, ale nepodceňujte opatrnost. Ani vaší motivaci by neprospělo, kdybyste se hned na začátku „odpálili“ a 4 dny pak sotva lezli. Ve výsledku by to bylo i méně efektivní pro váš rozvoj. Budujte svou kondici postupně, dejte tělu dostatek času se přizpůsobit nové zátěži a časem se vám odmění.

Běhat neznamená pádit jako o život

Chodit běhat neznamená, že jedete pořád naplno! To rozhodně není ideální ani pro mladé běžce. Neběžíme si pro infarkt, nýbrž pro lepší fyzičku. Pro následující text obzvláště platí, že každý jsme na tom fyzicky jinak, proto opakuji: Naslouchejte svému organismu. Pokud s během někdo začíná, je doporučeno udržovat srdeční tep na 65 až 70% maxima. Na této hodnotě se ale klidně můžete držet pořád. Kolik to je odhadem tepů, zjistíte pomocí vzorečku: 220 mínus váš věk.

Zdravá strava a možná nějaký ten kloubní preparát

Zdravá a výživná strava by měla být součástí jídelníčku každého sportovce i nesportovce. Pro vás, kteří začínáte běhat, je výživa obzvláště důležitá. Vedete své tělo vstříc změnám, kterým se musí přizpůsobit, zpevnit se. A k tomu je třeba „stavební materiál“. Za užívání kloubní výživy se opravdu není třeba stydět. Vždyť ji dnes do svého jídelníčku zařazují i mladší sportovci.

Buďte trpěliví, nespěchejte na sebe a užívejte si pohyb samotný. Tělo pozitivně reaguje na rozumný pohyb i v mnohem vyšším věku, než je 40 let. Změny přijdou a budou vás těšit.