Stojíte na startovní čáře své cesty za lepší formou a přemýšlíte, jak na to? Každá velká změna začíná prvním krokem. Provedeme vás tímto dobrodružstvím krok po kroku. Přečtěte si, jak si nastavit vlastní cíle a vytvořit plán, který vám bude šitý na míru.

Foto: Prajzská nutri s.r.o.

nutriční poradkyně Kamila Bažan ZávodskáZdroj: Prajzská nutri s.r.o.1. Nalezněte svou motivaci

Zapomeňte na krátkodobé impulsy a vnější tlaky. Hubnutí do plavek není ta správná motivace. Opravdová proměna začíná ve vás. Pokud se ve svém těle necítíte šťastní, je čas na změnu. Najděte tu pravou vnitřní motivaci, která vás pohání vpřed – touhu po změně, ne jen potřebu.

2. Stanovte si svůj cíl

Kolik chcete zhubnout? Buďte realističtí. Zdravé tempo hubnutí je asi půl kilogramu týdně. Pomalé tempo je klíčem k trvalým výsledkům. Vytyčte si mírné, ale jasné cíle, ať už je to 3 kg za měsíc, nebo 6 kg za čtvrt roku. Nebo ještě konkrétněji, 3 nebo 6 kg z tukové hmoty či centimetry přes pas. Každý malý úspěch se počítá!

3. Zamyslete se nad jídelníčkem

Zmapujte si, kde děláte chyby, a najděte cestu, jak je napravit. „Na začátek je vhodné rozebrat současné stravovací návyky a zjistit, jestli jsou nastaveny správně. Analýza stravování ukáže, jestli jíte málo nebo je kalorický příjem vyšší, než by měl být. Poté je potřeba zaměřit se denní příjem bílkovin, sacharidů a tuků. Když se vám to povede, bude to skvělý start k hubnutí,” říká nutriční poradkyně Kamila Bažan Závodská.

4. Nakupujte podle nákupního seznamu

Klíčem je plánování a připravenost. Organizujte svůj nákup potravin podle vašeho jídelníčku. Držte se seznamu, abyste předešli impulzivnímu nakupování. Nákup na několik dní předem ušetří čas a pomůže vám držet se vašeho plánu.

5. Využijte digitální váhu

Na začátku je důležité naučit se odhadovat velikosti porcí. „Je to o množství, nemusíte z vašeho jídelníčku vyloučit vše, co máte rádi, stačí vědět, jakou velkou kalorickou nálož jídlo plus mínus obsahuje. Vážení jídla vám v tom na začátek pomůže,” doplňuje nutriční poradkyně z poradny Prajzská NUTRI. Investice do digitální váhy se vám mnohonásobně vrátí ve formě lepšího porozumění tomu, kolik a co jíte.

Pomalu, ale jistě

Pamatujte, změna návyků chvíli trvá. Dejte si čas. Každý den je příležitostí udělat krok správným směrem.

Nejste v tom sami! Ať už hledáte inspiraci, podporu, nebo jen někoho, kdo vás pochopí, jsme tady pro vás nutričních v poradnách ve Frýdku-Místku, Ostravě, v Hlučíně a v Opavě.

Zdroj: Prajzská nutri s.r.o.