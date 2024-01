Děti se učí rychle, osvojují si věci už od malička a na všechny tyto naučené znalosti si stále balí další a další. Je to proces. A v útlém věku není ani na škodu začít učit děti mluvit i jiným, cizím jazykem. Učení se cizího jazyka od malička má mnoho výhod a pozitivních aspektů, které mohou mít vliv celý život dítěte. V tomto článku vám povíme blíže o důležitosti učení dětí jazyků, již od mateřské školy, zdůrazníme výhody a poskytneme tipy na to, jak vést děti k osvojování nových jazyků.

Foto: unsplash.com

Znalost cizího jazyka je v tomto světě již povinností

Svět se stává stále více propojený a globalizovaný, přičemž vzájemné komunikace mezi různými kulturami a národy jsou nezbytné. Tady už ani určitě není třeba nikomu vysvětlovat do hloubky, proč jsou cizí jazyky v našem životě tak podstatné. V naší zemi je mnoho mezinárodních společností, ve kterých je při práci komunikace v cizím jazyce základem. Také zde žijí i jiné národy, se kterými se jako se zákazníky také musíte mluvit v cizím jazyce. Cestování je také další z věcí, kvůli které je dobré vědět jiný jazyk. To, že člověk ovládá jeden a více cizích jazyků, tím se mu více otevírají dveře k mnoha možnostem, hlavně těm kariérním. Různé pracovní pozice vyžadují cestování po světě, nebo je zde možnost odejít za lepší pracovní pozicí do jiné země, a na to samozřejmě musíte umět mluvit cizím jazykem. A ano, jazyk se lze naučit i během života, ale pokud je k tomu dítě vedeno už od malička, osvojí si ho mnohem jednodušeji.

Dalším plusem je také rozvoj mozkových schopností dítěte. Mnoho výzkumů potvrdilo, že děti, které se učí cizí jazyky od nejmladších věků, mají tendenci mít lepší kognitivní schopnosti. Učení nového jazyka stimuluje mozek a rozvíjí jeho schopnost řešit problémy, pamatovat si informace a rychle se přizpůsobovat novým situacím.

Začít učit děti mluvit cizím jazykem byste měli co nejdříve. I děti do 6 let se právě velmi dobře a v podstatě docela rychle učí cizí jazyk. Pomoci jim v tom může samozřejmě i například konkrétní mateřská škola zaměřená na cizí jazyk například mateřská francouzská škola, anglická škola, německá škola a jiné, kde se dětem věnují zkušení učitelé.

Jakým způsobem se malé děti do 6 let učí cizí jazyk?

V počáteční fázi jsou děti vystaveny cizímu jazyku, poslouchají tento jazyk kolem sebe. Pokud někdo v jejich přítomnosti a na nich mluví v cizím jazyce, děti tak poslouchají slova, fráze a zvuky. Toto je samozřejmě klíčové, kdy si vlastně dítě začne osvojovat tento jazyk sluchem.

Později už děti postupně imitují a aktivně napodobují zvuky a výslovnost cizího jazyka. Tak jako v mateřském jazyce, tak i v cizím opakují slova a fráze, které slyšely. Takto vlastně získávají slovní zásobu.

Následně je třeba rozšiřovat slovní zásobu a učit děti jednoduché fráze. No a pak už takto získaná slova začínají aplikovat do konkrétních situací při komunikaci.

Potom je samozřejmě nezbytné komunikovat aktivně v tomto cizím jazyce, aby jej děti častěji používali. No a nakonec se pak takové malé děti mohou začít učit i psát a číst, aby si svou jazykovou gramotnost rozvíjely více.

Několik tipů na to kde se děti mohou zdokonalovat v cizím jazyce