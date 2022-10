UJAK, nejstarší česká soukromá univerzita, přijímá přihlášky do 14. října.

Foto: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Ačkoliv se začátkem září začal také nový akademický rok a přijímací řízení na řadu vysokých škol již proběhla, stále ještě není pozdě se ke studiu přihlásit. Nejstarší česká soukromá univerzita – Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK), přijímá přihlášky ke studiu až do 14. října.

„UJAK je první soukromou vysokou školou v České republice, která získala status univerzity. V průběhu času se pilíři její nabídky společenskovědních studijních oborů a programů staly Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Právo v podnikání, Manažerská studia a Scénická a mediální studia. Univerzita dlouhodobě nabízí možnost studovat v prezenční i kombinované formě,“ popisuje rektor UJAK doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. Studium v kombinované formě je navíc nastaveno tak, aby bylo možné je zvládnout i při pracovních povinnostech: přednášky probíhají výhradně o víkendech, značný podíl má samostudium, pro něž škola poskytuje kvalitní studijní opory a zázemí.

Kvalitní zázemí i zahraniční spolupráce

UJAK se orientuje na humanitní studijní programy a letos nabízí zájemcům o studium možnost přihlásit se do bakalářských studijních programů Speciální pedagogika, Andragogika, Komunikační studia, Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika nebo Právo v podnikání. Pestrá je také nabídka kurzů celoživotního vzdělávání a jazykových kurzů: na UJAK můžete například vykonat prestižní mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku telc. Do všech programů vyjma Speciální pedagogiky univerzita přijímá uchazeče do naplnění kapacity na základě doložení předchozího vzdělání. V případě Speciální pedagogiky uchazeči prokazují ještě motivaci ke studiu, případně dokládají předchozí praxi.

UJAK má dlouhodobě nadstandardně vysokou uplatnitelnost absolventů a pro své studenty se snaží kontinuálně vytvářet co nejlepší studijní zázemí. O tom svědčí i fakt, že na univerzitě funguje Akademické poradenské centrum, které pomáhá zvládnout studijní zátěž studentům s hendikepem. Studenti také mohou vyrazit na studijní pobyty do zahraničí v rámci oblíbeného programu ERASMUS+, neboť univerzita spolupracuje s více než 50 zahraničními smluvními partnery, univerzitami v EU i mimo EU. Více zjistíte na www.ujak.cz nebo v rámci dnů otevřených dveří, které UJAK pro zájemce o studium připravuje také v on-line formě.