Dagmar Švendová, BA, LL.M., vedoucí kandidátní listiny KSČM a nezávislí | Foto: D.Švendová/osobní archiv

Žijeme ve složité době. Občané ČR se mnohdy nacházejí ve svízelné ekonomické situaci, ale současný vládní slepenec na řadového občana zhluboka kašle a dokazuje tak, že dobrý životní standard je za této vlády jen pro vyvolené.

Řešení nedostatků vlády není v kompetenci města, disponuje totiž jen omezenými prostředky. Přesto by mělo schválit opatření na pomoc nejvíce ohroženým rodinám s dětmi a nízkopříjmovým seniorům a vyčlenit na tuto pomoc určitou částku v rozpočtu. Například na udržení bydlení, tedy „zastropování“ nájemného, na školní obědy a na účast dětí v předškolní výchově a volnočasových aktivitách. Vedle toho prosazujeme MHD zdarma a kulturu a sport dostupnou pro všechny.

Mezi priority KSČM a nezávislí mimo jiné patří: zlepšení bezpečnosti, průchodnosti a plynulosti dopravy, revitalizace sídlišť a podpora obecního, družstevního a sociálního bydlení. Chceme přispět ke zkvalitnění života seniorů, zvýšit bezpečnost občanů a majetku a zlepšit čistotu ve městě, budeme hledat cesty k optimálnímu nastavení odpadového hospodářství. Ochrana životního prostředí a přírody si taky zaslouží zvýšenou pozornost. Naším cílem je i postupná oprava břeclavského zámku a rozvoj turistického ruchu.

Dagmar Švendová, BA, LL.M. a JUDr. Hana Dědová současné zastupitelky a kandidátky do Zastupitelstva města Břeclav za KSČM a nezávislíZdroj: Dagmar Švendová/osobní archiv

Nechceme slibovat nemožné. Vždyť město Břeclav hospodaří s omezeným rozpočtem. Limitující je nedostatek vlastních zdrojů, tedy příjmů, což ovlivňuje míru investic. Je proto nutné hledat cesty ke snížení výdajů a hledat další zdroje financování. Otázkou je, zda např. vznik kasina, jak navrhovaly některé politické strany ve vedení města, není cestou do pekel. Naopak proaktivní jednání s potenciálními investory a schopnost města aktivně vyhledávat, žádat a čerpat dotace se za těchto podmínek stává nezbytností.

Dlouhodobě kritizujeme rozmáhající se trend pořizování dalších a dalších studií, které mnohdy končí v šuplíku, čímž se mrhá veřejnými prostředky. Co je pro jedno vedení radnice stěžejní, se nově zvolenému vedení takzvaně nehodí do krámu… Tvrdíme, že město potřebuje strategickou koncepci rozvoje konzultovanou s občany, z které vzejdou 3 strategické projekty s garantovanou dlouhodobou podporou, a to bez ohledu na to, kdo radnici vede.

Zdroj: KSČM a NezávislíZastupitelé za KSČM dlouhodobě dokazují, že jsou schopni spolupráce napříč politickým spektrem, přicházejí s vlastní iniciativou a s projekty, které dotahují do konce. Jsem přesvědčena, že pokud nám voliči poskytnou silnou podporu, zastupitelé KSČM a nezávislí udělají pro naplnění svého volebního programu maximum.

Dagmar Švendová, BA, LL.M.

vedoucí kandidátní listiny KSČM a nezávislí

