Kraj spouští Dotační portál, který žadatelům o krajské dotace usnadní komunikaci s úřadem.

Foto: Pardubický kraj

„Struktura krajských dotačních programů je dlouhodobě stabilní s tím, že se ale zároveň snažíme pružně reagovat na výzvy, mezi které patří mimo jiné rušení poboček České pošty, kdy jsme vytvořili dotační program na fungování v režimu pošta Partner. Dále vytváříme dotační program pro obce na pořízení integrovaného zásilkového boxu, což je vše motivováno naší snahou přiblížit služby občanům,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Z hlediska financování se snažíme o postupné navyšování prostředků, avšak jsme výrazně limitování stávajícím nastavením rozpočtového určení daní pro kraje. Pokud by došlo k tomu, že bude nespravedlivý systém změněn, tak jsme samozřejmě schopni velmi výrazného nárůstu ve všech vyhlášených programech. Proto také mimo jiné bojujeme za změnu přepočtu pro kraje a vyrovnání disproporcí,“ uvedl hejtman.

Dotační portál Pardubického krajeZdroj: Pardubický kraj

Výraznou novinkou pro letošní rok je spuštění Dotačního portálu Pardubického kraje. „Vždy jsme chtěli, aby krajské dotace byly pro žadatele, z hlediska, administrace co nejjednodušší. Věřím, že to tak vnímají i žadatelé samotní. Nyní chceme posunout podávání žádostí o krajské dotace do 21. století a celý proces digitalizovat. Nově tak nebude díky krajskému dotačnímu portálu nutné zasílat žádosti včetně příloh, vyúčtování a další dokumenty v papírové podobě poštou. Další výhodou portálu je jeho přístupnost 24/7, kdy žadatelé budou moci pracovat v portále kdykoliv a kdekoliv. Dotační portál je zároveň možné si otevřít i na mobilním telefonu,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že pro podání žádosti není nutný elektronický podpis žadatele, protože dotační portál pracuje s ověřenými registrovanými osobami.

Příjem ostatních žádostí o krajské dotace je nastaven standardně jako v předchozích letech, tedy v průběhu měsíce ledna.

V letošním roce konkrétně od 2. ledna do 31. ledna.



Na 4. ledna a 10. ledna je pak plánováno další online školení pro žadatele o dotaci.