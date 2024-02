V březnu 2024 zahajujeme přijímací řízení na naši jedinečnou fotbalovou školu. Jsme jedinečnou a ryze fotbalovou školou na území České republiky a střední Evropy a naší velkou inspirací je Wembley College.

Foto: https://pixabay.com/

Nynější první ročník je v plném proudu a od září 2023 otevíráme další první ročník. Přednáší u nás experti uznávaní v zahraničí, ale i naše fotbalové ikony a legendy jako jsou JUDr. Ivan Hašek, Ing. Petr Fousek, Mgr. Antonín Barák starší, Erich Brabec, Tomáš Rosický, Mgr. Martin Hašek, Günter Bittengel, Štěpán Vachoušek a další odborníci a ikony. Naší velkou podporou se stala FAČR a její vedení, do výukového plánu se aktivně zapojují také kondiční trenéři. Náš studijní program klade důraz zejména na praktickou část studia, kdy se naši studenti zúčastňují stáží v nejznámějších klubech v České republice. Výstupem našich studentů, po absolvování 6 semestrů – 3 let a závěrečných zkoušek, je mezinárodní titul BBA (bachelor of business administration), který mohou využít nejen v evropských zemích, ale také v USA. Naše škola je akreditována britskou společností IES London. Přihláškový formulář naleznete na webových stránkách školy.

Všechny informace a možnost připojení se do našeho nastávajícího prvního ročníku naleznete na www.pfcollege.cz

