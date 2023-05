Moderní trendy neobcházejí ani zahradu a její součásti, jako jsou zahradní domky a altány. Jaké zahradní trendy letí letos? Inspirujte se několika z nich i vy ve vaší zahradě!

Role zahrad a venkovních prostor v posledních letech výrazně vzrostla. Zahrada je skvělým místem nejen k pěstování, ale i odpočinku a relaxaci, za kterými nemusíte nikam cestovat a můžete si je užívat přímo doma. Stále více oblíbené jsou také zahradní stavby, které jsou rozšířením našich obytných prostor. Tyto zahradní struktury nejen přidávají estetickou hodnotu našim domovům a zahradě, ale poskytují skvělý prostor pro příjemné trávení času na čerstvém vzduchu v obklopení přírody.

Zahradní trendy v letošním roce spojují styl, funkčnost a ekologičnost. Podívejme se na několik inspirativních trendů pro zahradu a zahradní stavby, které můžete aplikovat i vy ve své zahradě.

Trvale udržitelný design

Udržitelnost se jako trend drží již několik let, a to ve všech aspektech a výjimkou nejsou ani zahradní domky a altány. Udržitelné designy a materiály jsou stále více populární. Roste počet zahradních domků a altánků, které jsou vybaveny ekologickými prvky, ať už jde ekologičtější materiály, využívání solárních panelů pro osvětlení nebo systémy sběru dešťové vody. Tento trend prospívá nejen životnímu prostředí, ale také může pomoci ušetřit náklady na energie.

Integrace zeleně

Možná si řeknete, že v zahradě je zeleně dostatek. Ovšem zeleň můžete integrovat i do vaší zahradní stavby, ať už je to zahradní altán nebo domek. Rostliny dodávají nejen vizuální přitažlivost, ale zlepší také kvalitu vzduchu. Zeleň do vaší zahradní stavby můžete začlenit s použitím popínavých rostlin či révy. Tak si také vytvoříte přirozenou atmosféru v prostoru zahradní stavby, čímž podpoříte její relaxační potenciál. Trendem letošního roku jsou živé stěny a zelené střechy. Živé stěny se skvěle hodí do zahradních domků a altánků v městském prostředí, kde je zahradní prostor omezen. Zároveň takové vertikální řešení ušetří prostor a využít jej můžete také k vytvoření zátiší a soukromí ve vaší zahradě.

Minimalistický design

Minimalismus je stále ve hře. Tento styl je stále populární, co se týče architektonického designu. V zahradním prostředí au zahradních staveb představuje tento styl čisté linie, jednoduché formy, světlá a jasná barevná schémata, čímž vytváří funkční a estetické venkovní prostory. Součástí minimalistického designu u zahradních staveb jsou prvky jako velká okna, posuvné skleněné dveře, které poskytují dostatek přirozeného světla a navozují pocit spojení s vnější přírodou.

Rustikální vzory

Trendem posledních let v interiérovém designu je oživení industriálních a farmářských stylů. Tento trend se přenáší také do venkovních prostor a prostor zahradních staveb. Typickým materiálem pro rustikální styl je dřevo, které je typické pro zahradní stavby a dodává vnějším prostorům přirozený vzhled a dotváří autentickou atmosféru. Typickým prvkem pro rustikální design je také hrubě opracované dřevo, které doplňují zemité neutrální barvy, které v kombinaci s přírodními prvky zahrady a flórou vytvářejí dokonalou harmonii.

Víceúčelovost

V posledních letech se mnoho typicky interiérových aktivit přesouvá i do venkovních prostor. Výjimkou není ani letos, kdy se koncept zahrady jako takové přesouvá z „místa k pěstování“ na mnohoúčelové místo, které poskytuje prostor pro jakékoli aktivity, od relaxu přes pracovnu až po domácí wellnes či posilovnu. Zahradní altán či domek už nejsou jen stavbami pro uskladňování zahradního nářadí či sportovních potřeb, ale jejich využití má mnohem širší záběr. Tyto venkovní stavby mohou sloužit jako venkovní pracovna, posilovna, místo k odpočinku ale dokonce i jako menší penzion pro hosty. Zahradní stavby se dnes již vyrábějí tak, aby sloužily individuálním potřebám majitelů domů, kteří hledají víceúčelové prostory.

Smart zahrada

Využívání chytrých zařízení v domácnosti není žádnou novinkou. Avšak z interiéru se postupně přesouvá i do zahrad, kde nejen usnadňuje péči o zahradu, ale také pomáhá zefektivnit a zpříjemnit čas. Existuje několik různých způsobů, jak zakomponovat tyto inteligentní systémy do zahrady, od smart zavlažování a kontrolu půdy, přes inteligentní osvětlení, smart meteorologické stanice a smart zařízení pro zábavu až po inteligentní senzory a bezpečnostní kamery pro zabezpečení zahrady a zahradních staveb. Tyto technologie vám zefektivní a urychlí čas strávený péčí a prací na zahradě, čímž si budete moci užívat více času odpočinkem a relaxováním. Mnohé z nich lze vzájemně propojit tak, aby fungovaly samostatně a automaticky. Například můžete propojit inteligentní zvlažování s meteorologickou stanicí, a tak se vám na základě údajů o počasí postará o správné zavlažování.

Dekorace a doplňky

Dekorace a doplňky jsou vždy v módě a výjimkou nejsou ani zahradní domky a altány. Letos se doplňky a dekorace nesou ve znamení minimalismu no specifičnosti. Trendem posledních období je také implementace prvků interiéru do zahrady, například v podobě různých kusů nábytku. Koncept zahrady se přesunul směrem k rozšíření obytného prostoru, a proto je možno v mnoha zahradách vídat obývací posezení dokonce i s klasickými interiérovými sedačkami. Zahradní posezení nemusí znamenat nepohodlné a tvrdé dřevěné lavice. Právě naopak, mělo by být co nejvíce pohodlné, abyste si odpočinek a relax vychutnali naplno. Pořídit si můžete také doplňky, jako polštáře, lampy ale dokonce i umělecké předměty, které ozvláštní celý prostor zahradní stavby a vytvoří dojem pohodlného a útulného interiéru.

Zahradní domky a altány jsou ideálním místem k odpočinku, relaxaci a poskytují útočiště před každodenním shonem. Role těchto zahradních staveb je stále na vzestupu a stávají se z nich plnohodnotná rozšíření obytných prostor. Spolu s moderními trendy si můžete z vašeho zahradního domku či altánku vytvořit plně funkční, estetické, praktické a autentické místo pro trávení času v prostředí zahrady.