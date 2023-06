Lze říci, že v poslední době si zvykáme na nejrůznější rozmary počasí. Zahrady je tudíž nutno stále častěji doplňkově zavlažovat.

Zahradní jezírko je ideálním řešením proti suchu. S jejich realizací pomůže klatovská firma Šumavské zahrady | Foto: Šumavské zahrady s.r.o.

Na otázku závlah a vůbec vody v zahradě jsem se zeptala vedoucího firmy Šumavské zahrady s.r.o. Jana Sládka.

„Samostatnou kapitolou závlah je trávníková závlaha. Kvalitní trávník bez kvalitní závlahy prakticky nelze vypěstovat. S ostatními rostlinami v zahradě je to poněkud složitější. Některé například vyžadují během vegetace sucho, však tento sortiment nám na zahradě neposkytne velké tvůrčí možnosti. Ostatní rostliny musíme během vegetace, některé dokonce i mimo ni, dostatečně zavlažovat. Je však nasnadě otázka spotřeby vody. V souvislosti se stále sušším klimatem se v přírodě ztrácejí přirozená prameniště a vývěry podzemních vod. Stále více studen je takříkajíc na suchu. Použití pitné vody k zálivkovým účelům je neekonomické a nešetrné k životnímu prostředí. Jistým řešením nejen tohoto problému je zbudování povrchové retenční nádrže, kde se může shromažďovat srážková voda“.

V souvislosti s tím mě napadá, jak vlastně taková nádrž může vypadat. „Shodneme se jistě na tom, že tato nádrž může mít podobu například nevzhledné plastové nádoby různého tvaru anebo může vypadat jako přirozená vodní plocha, jezírko nebo rybník. S estetického hlediska jednoznačně vítězí druhá varianta, tedy jezírko nebo polopřirozená vodní plocha. Pokud se na své zahradě rozhodnete vybudovat podobné dílo, vyřešíte tím hned několik problémů naráz. Vodní plocha zvýší vlhkost vzduchu, rostliny tedy nebudou tolik vypařovat, nebude nutné zalívat tak často. Jezírko je zásobárnou užitkové a zálivkové vody. Příjemnou součástí jezírek jsou také vodní společenstva rostlin s množstvím tvarů a barev, na vodní plochy jsou vázány rozličné druhy živočichů. Mezi neposlední výhody zahradního jezírka patří možnost odpočinku a osvěžení během horkého léta,“ reaguje Jan Sládek.

„Je nutné podotknout, že koupací zahradní jezírka jsou budovány odlišnou technologií než zahradní jezírka pouze pro rostliny a vodní živočichy. Rozdíl je především v kapacitě filtračního zařízení, jež by mělo být součástí každého vodního díla na zahradě. Mnoho detailů je společných. Aby jezírko plnilo svou funkci bezchybně po mnoho let, je důležité správné a důkladné založení. Jezírko by mělo mít dostatečnou hloubku, aby se voda v něm příliš neprohřívala a nedocházelo tak k přílišnému bujení řas a sinic. Vzhledem k přirozenému zadržovaní biomasy v jezírkách by stěny vodních těles měly být pokud možno kolmé, aby nečistoty co nejsnáze sedimentovaly pouze na dně a daly se tak snadno odsát, odčerpat bazénovým nebo kalovým čerpadlem, nejdůležitější součástí je izolační vrstva mezi vodou a okolní zeminou. Naše firma nejčastěji používá silnostěnnou jezírkovou folii, která je odolná proti prodření, nevyluhuje do vody cizorodé znečišťující látky a lze ji vyrobit v libovolném rozměru. Velkou předností je rychlost pokládky a možnost vytvarování do libovolného tvaru. Výstavba zahradního jezírka vyžaduje konceptuální řešení. Jedná se vlastně o napodobování přirozených ekosystémů, které jsou velmi křehké co do fyzikální i chemické stability. Je nutné zvážit polohu jezírka rámci zahrady, je nevhodné budovat jej na vyvýšeném místě. Výše zmíněný systém filtrování a návratu filtrované vody zpět do jezírka je samostatným technickým prvkem, vyžadujícím důkladné propočty kapacit, aby nedocházelo k degradaci kvality vody. Rostlinná společenstva vysázená na základě nároků rostlin nám mohou pomoci udržet kvalitu vody.“

„Třeba taková koupací jezírka, spojují výhody bazénu s okrasnou funkcí vodní plochy s vodními rostlinami. Velikou předností těchto vodních ploch je přirozený vzhled, který docílíme použitím kvalitních materiálů při stavbě. Při dekoraci nabízíme širokou možnost výběru druhů hornin pro kámen do jezírek. Ne každý může mít na své zahradě tak veliké jezero, jak by si přál, ale snažíme se při konzultaci a návrhu o sladění všech zájmů. Rozměry jezírka vycházejí především z jeho využití. “

