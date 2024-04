S příchodem jara se dá konečně trávit aktivně víc času venku, třeba zvelebováním okolí vašeho domu. Máte pozemek či zahrádku, které by si zasloužily péči, ale chybí vám inspirace? Česká rodinná firma ze severních Čech, CS-BETON, přichází s širokou nabídkou inovativních dlažeb a stavebních prvků. S jejich pomocí se stane vaše zahrada okouzlující a zároveň v souladu s šetrnými přístupy ke krajině. V kurzu jsou zejména velkoformátové dlažby s moderním designem a prvky ekologické udržitelnosti.

Foto: www.csbeton.cz

Ve světě moderního bydlení jsou venkovní prostory neoddělitelným prvkem doplňujícím celkový architektonický ráz domu. K modernímu pojetí stavby ideálně ladí svými rozměry, hladkým povrchem a rovnými hranami velkoformátová skladebná dlažba VENEZIA.

Kráse přírodních materiálů zase dává vyniknout dlažba GRAN TECH s inovativním povrchem MINERAL. Odlesky krystalických nerostů v paprscích slunce dodávají dlažbě lehkost a eleganci. Svojí bílo-černou barvou navíc zaujme na první pohled. V krásný kout klidu a pohody promění vaše venkovní prostory i stálice sortimentu CS-BETON FORMELA v novém barevném provedení – colormixu TESTA, která potěší všechny milovníky pískovců.

V harmonii s přírodou

S tím, jak stále roste význam ekologie, udržitelnosti a ochrany životního prostředí, rozšiřuje CS-BETON významně i svoji nabídku vegetačních a retenčních dlažeb. „Dlouhodobě klademe důraz na hospodaření s vodou, proto uvádíme na trh dlažby, které efektivně podporují přirozený koloběh vody, rychle odvádí dešťovou vodu do podkladních vrstev a minimalizují potřebu zálivky,“ vysvětluje zástupce společnosti Lukáš Harvánek.

Zdroj: www.csbeton.cz

Nejnovějším přírůstkem v rodině ekologických produktů CS-BETON je dlažba VIA TECH ECO, která má schopnost efektivně vsakovat srážkovou vodu do půdy. Vychází z dlažby VIA TECH, dlouhodobě nejoblíbenějšího zákaznického produktu vyhledávaného pro svůj atraktivní design. Díky širším distančníkům a speciálním odtokovým kanálkům na spodní straně ale navíc nabízí také vysoké retenční schopnosti.