Loňský rok byl pro městskou společnost STAREZ – SPORT, a. s., co se návštěvnosti týká, rekordním. Na městská sportoviště totiž zavítalo přes milion lidí. Ukazuje se tak, že Brňané ani po covidových zákazech z minulých let na sport nezanevřeli, zejména na ten vodní. Nejoblíbenějším místem se pro ně totiž stal Aquapark Kohoutovice následovaný Koupalištěm Riviéra.

Foto: STAREZ - SPORT, a.s.

Společnost STAREZ – SPORT, a. s., se v současné době stará o 18 brněnských sportovních areálů. Vedle brněnských sportovišť spravuje také rekreační zařízení Jasenka v obci Zubří u Nového Města na Moravě. „Tyto areály navštívilo za rok 2022 celkem 1 039 495 lidí. Rekordní návštěvnost chápu jako výbornou vizitku města Brna a městské společnosti STAREZ – SPORT, a. s., v oblasti sportu pro veřejnost a v neposlední řadě jako výsledek výborné a poctivé práce našich zaměstnanců, kteří se o areály starají a poskytují návštěvníkům kvalitní služby,“ říká Martin Mikš, generální ředitel STAREZ – SPORT, a. s. Dodává, že konečný počet návštěvníků se přitom mohl ještě navýšit o plavce z Městského plaveckého stadionu Lužánky, který je však kvůli rekonstrukci a stavbě nového bazénu od poloviny loňského roku v odstávce.

V Brně je oblíben zejména aquapark a fotbal

Ostatně plavání je zřejmě u Brňanů velmi oblíbené. Vůbec nejnavštěvovanějším areálem byl totiž v roce 2022 Aquapark Kohoutovice. Zavítalo sem téměř 330 tisíc lidí. Nejčastěji si přitom dovádění ve vlnách a na 90metrovém tobogánu užívaly rodiny s dětmi. Krytý bazén byl vytížen rovněž pronájmy plaveckých oddílů a skupin z brněnských škol. V letních měsících lidé hojně navštěvovali Koupaliště Riviéra. Přestože je největší brněnské koupaliště otevřeno jen v létě, se svým počtem 140 tisíc návštěvníků se stalo druhým nejoblíbenějším sportovištěm společnosti STAREZ – SPORT, a. s.

Zdroj: STAREZ - SPORT, a.s.

Děti kromě vody dováděly také na zeleném trávníku. I díky mládežnickým turnajům STAREZ CUP a WINTER CUP, které městská společnost organizuje, se dostal do povědomí Brňanů areál Fotbalového centra Brno. To má svá hřiště v Brněnských Ivanovicích i za Lužánkami. Právě Malá kopaná za Lužánkami se stala vůbec nejúspěšnějším areálem, co se týče růstu návštěvnosti. Ta oproti loňskému roku stoupla o více než 100 procent.

Vyšší návštěvnost však zaznamenala i ostatní městská sportoviště. Počty oproti minulému roku stouply na Krytém plaveckém bazénu Ponávka, Letním koupališti Zábrdovice či na zimním Kluzišti Vodova. Areály jako Koupaliště Riviéra či Lázeňské relaxační centrum Rašínova se blíží počtu návštěvníků jako před pandemií covidu z roku 2019.

Opravená skokanská věž a zcela nový bazén

Společnost STAREZ – SPORT, a. s., nezahálí ani v letošním roce a chystá několik novinek. Jednou z nich je znovuotevření padesátimetrového bazénu za Lužánkami, které je naplánováno na léto 2023. Výraznou opravou tam kromě podhledů a osvícení prošla i skokanská věž. Především ale přibude nový 25metrový bazén a 16metrový bazén pro nejmenší plavce, které budou dispozičně a technicky propojeny. Výstavba areálu je největší sportovní investicí předchozího roku. Jeho otevřením se předpokládá ještě více návštěvníků z řad plavecké veřejnosti a naplnění maximálních kapacit i v něm.

Zdroj: STAREZ - SPORT, a.s.

Lidé šetří díky čipovým hodinkám

Podle generálního ředitele nebude rok 2023 vlivem energetické krize provozně jednoduchý. Sportovní nadšenci však na vstupech mohou výrazně ušetřit díky čipovým hodinkám. Pokud si je lidé nabijí alespoň na tisíc korun, získají na vstup na sportoviště spravovaná organizací STAREZ – SPORT, a. s., slevu 20 procent. Prodej a nabíjení hodinek přitom vzroste vždy před Vánoci. Jedná se totiž jak o vhodný dárek, tak například benefit od zaměstnavatele.

Společnost nyní intenzivně pracuje na několika sportovních projektech. Připravuje vše pro rozšíření a zkvalitnění služeb a investuje nemalé částky na zlepšení prostředí jednotlivých areálů. Vzrůstající trend návštěvnosti jednotlivých sportovišť a s ním související udržení kvality služeb je naprostou prioritou do dalších let. www.starez.cz

Zdroj: STAREZ - SPORT, a.s.