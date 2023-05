Aktuální situaci na trhu s nemovitostmi hodnotí certifikovaná realitní makléřka Věra Klimešová z realit RE/MAX InterCora.

Realitní makléřka Věra Klimešová | Foto: Reality RE/MAX InterCora

Přináší realitní trh v první polovině letošního roku nějaké výrazné změny či novinky oproti loňskému roku?

Přináší, a to velké. Snížil se počet prodaných nemovitostí. U většiny nemovitostí, které jsem letos prodala či zarezervovala, se snižovala cena. Často byly v nabídce od loňského roku.

Po razantním zvýšení úrokových sazeb hypoték si hodně klientů koupi bytu, domu či pozemku rozmyslelo a spíš volili pronájem nemovitostí. Zůstává tento trend aktuální i nyní?

Ano, je velký zájem o nájemní bydlení.

O jaké nájemní bydlení je v současné době u Vašich klientů největší zájem? Jsou to byty ve starší zástavbě, nebo naopak byty v nových bytových domech, nebo lákají rodinné domy v satelitních městečkách?

Zájem je o vše. Hlavně cizinci vyhledávají skromnější bydlení. Klienti, kteří se rozhodli nákup nemovitosti odložit, si pronajímají byty v novostavbách či rodinné domky, připravují se často i na variantu, že v nájmu zůstanou déle, eventuálně i s potomkem.

Ceny za prodávané nebo pronajímané nemovitosti jsou mnohdy hodně nadsazené. Co všechno se do cen promítá, co by v nich nemělo chybět a na druhé straně jak argumentujete klientovi, že jeho představa o ceně je tak trochu mimo realitu?

U prodejů často klienti argumentují tím, že „soused loni prodal za vyšší cenu“, takže musíme vysvětlovat, jaká je aktuální situace na trhu, proč ceny padají atd. Do výše cen se promítá hlavně technický stav nemovitosti, energetická náročnost, lokalita. U pronájmů se ceny zvyšují jednoduše proto, protože je obrovská poptávka.

Čím se odlišujete od ostatních realitních kanceláří na trhu a proč právě na Vás by se měli lidé obracet, pokud chtějí prodat, koupit, nebo pronajmout nemovitost?

Dovoluji si říci, že zájmem o klienta, dlouholetou zkušeností, dále komplexní péčí – prodej, pronájem, financování, investice atd. A také tím, že mě moje práce nesmírně baví ?

