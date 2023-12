Odborná garantka Centra hojení chronických ran v EUC Klinice Ostrava MUDr. Daniela Ďurďa Kluchová.

MUDr. Daniela Ďurďa Kluchová | Foto: EUC a.s.

Paní doktorko, jak dlouho je v provozu Centrum hojení chronických ran na vaší klinice?

Centrum hojení chronických ran je na EUC klinice v Ostravě v provozu přesně jeden rok.

Péči u vás vyhledávají více ženy nebo muži? A proč myslíte, že tomu tak je?

Co se týká poměru mužů a žen mezi pacienty, je to zhruba srovnatelné. Tedy zhruba stejný počet žen a mužů. Snad se dá říct, že s bércovými vředy se častěji léčí ženy, zatímco s diabetickými defekty zase častěji muži. Souvisí to s primárním onemocněním pacienta, tedy u žen častěji s chronickou žilní nedostatečností a u mužů s postižením tepen dolních končetin v rámci dlouhodobého diabetu.

Jaké je věkové spektrum pacientů vašeho Centra?

Nejvíce pacientů, evidovaných v našem Centru je ve věku 60–80 let. Pacienti s nižších věkem a menším množstvím komorbidit, tedy přidružených nemocí, vykazují kratší dobu hojení.

Co je nejčastějším důvodem pro vyhledání péče u vás v Centru?

Nejčastěji přichází pacienti s nehojící se ránou v oblasti dolních končetin, především s bércovými vředy a diabetickými defekty chodidel a prstů na nohou.

Jak dlouho se u vás pacienti léčí? A léčí se třeba i opakovaně? Může se to stát?

Průměrná délka léčby bývá cca 3–4 měsíce, velmi záleží na rozsahu rány, dále na tom, jak dlouho již pacient ránu má a pak na již zmíněných přidružených nemocech.

Obecně platí, že mladší pacienti se hojí rychleji. Pacienti s chronickým onemocněním cév se k nám do péče dostávají opakovaně, jelikož kauzální terapie, tedy léčba příčiny vzniku ran, je velmi složitá. Důsledkem pak bývají opakovaně se tvořící defekty.

Máte nějaké speciální ošetření či přístroje, které v rámci péče o pacienta s chronickou ránou používáte?

Obecně pracujeme s tzv. metodou vlhkého hojení ran, tedy s pomocí speciálních materiálů, kterými rány ošetřujeme. Tato metoda udržuje optimální vlhké prostředí v ráně, které je pro zdárný úspěch léčby nezbytné.

Samozřejmostí je využití antibiotické terapie, je-li to nutné. V neposlední řadě je využíván šetrný mechanický debridement ran, tedy čištění rány od nekróz a biofilmu.

Jak byste zhodnotila dosavadní péči o pacienty ve vašem Centru? Je o ni velký zájem?

Mohu říct, že zájem o péči v našem Centru vzrůstá. Vysoce specializovaných pracovišť v našem regionu není mnoho. Troufám si dodat, že vzhledem k profesionálně vyškoleným specializovaným sestrám našeho Centra je péče na velmi vysoké úrovni, jak po odborné stránce, tak po stránce lidské a empatické.

Mohou se k vám objednat i pacienti z jiných částí České republiky, nebo přijímáte zájemce výhradně z vašeho regionu?

Většina pacientů, kteří se u nás léčí, dojíždí v rámci regionu. Není ale výjimkou, že se k nám přijedou ošetřovat pacienti z regionů okolních. Samozřejmě i těmto pacientům naši odbornou péči rádi poskytneme.

Zdroj: EUC