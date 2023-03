Táhnou nadstandardní podmínky i špičková péče.

MUDr. Jiří Holan, MBAZdroj: Nemocnice Písek, a.s.Písecká nemocnice patří k těm málo zdravotnickým zařízením v tuzemsku, kde se zvyšuje počet zaměstnanců. Ačkoliv se české zdravotnictví dlouhodobě potýká s nedostatkem odborného personálu, počet osob, pracujících v Nemocnici Písek za posledních deset let vzrostl o stovku. Přibyli lékaři, sestry i ošetřovatelky – profese, které jinde chybí.

„Jednadvacet lékařů, čtyřiačtyřicet praktických sester a třicet ošetřovatelek – tak nám vzrostl počet odborníků oproti období před deseti lety. V posledních měsících jsme například přijali pět lékařů absolventů na interní oddělení, tři lékaře na radiodiagnostické oddělení a aktuálně se nám hlásí dvě absolventky medicíny na oddělení gynekologicko-porodnické a logopedka,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Tak velký zájem o zaměstnání ve veřejných zdravotnických zařízeních regionálního typu není úplně běžný. Vedení nemocnice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, jej přičítá hned několika faktorům: akreditaci všech medicínských oborů, možností lékařů chodit po nočních službách domů, umožnění bezplatného postgraduálního vzdělávání mladých lékařů, navíc bez písemných závazků, profesnímu růstu, podpořenému mezioborovou spoluprací, a řadě dalších výhod, včetně bonusu ve výši 70 až 100 tisíc korun, u málo obsazených odborností typu patologie až 500 tisíc, dostupného nájemního bydlení a zkušeností, které se absolventům medicíny ve velkých fakultních nemocnicích v prvních letech vůbec nenaskytnou.

„Z podstaty věci pracujeme na medicíně, ale enormní energii vkládáme do personalistiky. Děláme to poctivě. Slibujeme jen to, co dokážeme splnit a neustále pracujeme na pracovních podmínkách zdravotníků. I když i v naší nemocnici čas od času potřebujeme na některá oddělení více pracovníků, na rozdíl od jiných zařízení nás akutní nedostatek zdravotníků tolik neohrožuje. Personál sháníme trvale, systematicky a s velkým časovým předstihem. Zaměstnanec je opravdu tou nejdůležitější entitou v mém vnímání elementární schopnosti být dobrou nemocnicí a chtít být nemocnicí stále lepší,“ řekl Jiří Holan.

V písecké nemocnici dnes pracuje téměř 1000 osob. Průměrná mzda lékaře tam za posledních 10 let vzrostla o 64 procent, všeobecné zdravotní sestry o 106 procent, praktické sestry a nižšího zdravotnického personálu o 114 %, plat farmaceuta o 76 % a dělnických profesí o 109 %. Nástupní mzda absolventa lékařské fakulty dosahuje částky 50 tisíc korun za měsíc. „Připočtěme k tomu příplatky na bydlení, dotované stravování, slušně placené služby, telefonování a další služby jako vlastní cukrárnu, kantýnu, prádelnu s možností soukromého praní, žehlení i šití, sportovní centrum s pěti tenisovými kurty v areálu. Písek je jedním z nejlepších míst k životu v České republice a je výhodný i k dojíždění za prací – vzhledem k rozumné dojezdové vzdálenosti z Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Příbrami,“ vyjmenovává Jiří Holan výhody práce v písecké nemocnici.

Nemocnice Písek je jednou z mála nemocnic v České republice, u které Česká lékařská komora (ČLK) může garantovat občanům, že budou ošetřováni dostatečným počtem patřičně erudovaných lékařů. ČLK v této souvislosti již dříve opakovaně označila písecké zdravotnické zařízení jako „Nemocnici 21. století“. Vedle toho je nemocnice držitelem akreditace kvality a bezpečnosti, kterou jí udělila Spojená akreditační komise ČR. Vlastní také certifikát finanční stability Czech Stability Award a certifikaci mají i všechny nemocniční laboratoře a provozované obory. Písecká nemocnice se pravidelně umísťuje na předních příčkách soutěže o nejlepší tuzemskou nemocnici.

„Dlouhodobě se snažíme navíc udržet i obory, které jsou akreditovanými centry, a tudíž jsou zajímavé pro nové i mladé lékaře. Pouze v akreditovaných centrech mohou pokračovat ve svém vzdělávání, které potřebují i po dokončení studia medicíny. Kvalitu péče vytváří na prvním místě vzdělaný, empatický a spokojený personál nemocnice, samozřejmě vedle moderních přístrojů a příjemného prostředí,“ dodal Jiří Holan.

