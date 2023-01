Přes 41 procent Čechů si dalo pro letošní rok za cíl zvýšit svůj příjem. Chtějí tak pokrýt rostoucí náklady spojené s vysokou inflací. Jejich stávající zaměstnání jim v tom většinou příliš nepomůže. Výrazný růst mezd očekávají ekonomové totiž jen v sektoru IT a auto-moto. I proto roste zájem o rekvalifikace a právě IT bootcampy a jejich kurzy, které připraví zájemce na novou profesi během pár měsíců, patří k těm nejžádanějším.

Foto: greenfoxacademy.cz

„Zvýšený zájem o naše kurzy pro programátory i CRM specialisty zaznamenáváme od podzimu. Od začátku ledna nám neustále zvoní telefony. Abychom vyšli zájemcům o studium vstříc, navýšili jsme kapacity a otevíráme více tříd,“ potvrzuje trend Pavla Červená z bootcampu Green Fox Academy a doplňuje: „Blíží se recese a lidé si uvědomují, že právě obor IT zaručí stabilitu a dobrý příjem. Zároveň v něm stále chybí několik desítek tisíc odborníků, takže firmy jsou ochotné přijmout i dobře připravené a motivované nováčky a hlavně jsou ochotny je zaplatit.“

Po třech letech přes 75 tisíc

To přesvědčivě potvrzují také data z průzkumu, který provedl bootcamp Green Fox Academy mezi svými absolventy. „98 % z nich nyní pracuje v IT a průměrná doba získání práce po dokončení kurzu je 1,5 měsíce,“ říká Pavla Červená a dodává: „Během dvou let se 85 % absolventů vypracovalo z juniora na mediora a po třech letech praxe se jejich průměrný měsíční příjem pohybuje mezi 75 až 80 tisíci korun. Většina si tak výrazně polepšila oproti své předchozí profesi. Navíc pokud zájemci o studium v našem bootcampu nemají na školné, mohou využít formu splátek a začít ho splácet až po nástupu do nové práce. Na tu jim navíc dáváme 100% garanci. Na splacení školného pak mají čtyři roky. Tuto možnost volí přes 60 % studentů našich kurzů.”

Ajťáci dostanou přidáno nejvíc, číšníci a kuchaři nedostanou nic

A budou se mít s největší pravděpodobností ještě líp. Jestliže ekonomové očekávají růst mezd v letošním roce v průměru mezi 5 až 10 %, tak v IT lze předpokládat, že to bude mnohem více. Podle průzkumu poradenské sítě RSM to má být právě sektor IT, auto-moto a financí, kde se letos bude přidávat nejštědřeji. To naopak pracovníky v gastronomii, marketingu, logistice a průmyslu čeká velké zklamání. Na svých výplatnicích pravděpodobně nic navíc nenajdou.

Zdroj: greenfoxacademy.cz

Rok 2023 bude rokem rekvalifikací

Právě toto zjištění a snaha zajistit rodinný rozpočet je postaví před velké dilema. Koneckonců nelehká ekonomická situace se jasně promítla i do novoročních předsevzetí. Velký nárůst zaznamenala právě ta spojená s financemi. Dalo si je dle sociální investiční sítě eToro na 41 % Čechů, kteří chtějí navýšit svůj příjem, přivydělat si, či případně si najít lépe placenou práci. Aby toho dosáhli, budou muset mnozí změnit obor a přejít do jinam.

Změna to bude nevyhnutelná, jelikož i studie Budoucnost českého pracovního trhu, kterou vypracovaly přední společnosti Boston Counsulting Group a Aspen Institute Central Europe, poukazuje na to, jak se trh práce změní. Podle ní do roku 2030 přijde o práci přibližně 330 tisíc současných zaměstnanců a dalších zhruba 700 tisíc bude ohroženo zánikem míst, jelikož o tyto profese nebude zájem. Mezi nejohroženější patří pracovníci ve výrobách, dopravě a skladování, ale třeba také prodavači, úředníci, zaměstnanci v logistice či finanční specialisté. Nejen pro odborníky, ale i pro víc jak milion lidí budou rekvalifikace v nejbližších letech velkým tématem.