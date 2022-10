Podvýživa u seniorů je v Česku rozšířena více, než se může zdát. Dokáže zůstat často skrytá.

Malnutrice je stav zhoršené výživy, kdy organismus nedostává takové množství nutrientů, aby naplnilo jeho potřebu. Nepodceňujme to.

Kdy zpozornět?

Pokud u sebe nebo svého blízkého zaznamenáte například neplánovanou ztrátu hmotnosti, konzumaci menších porcí jako je běžné, sníženou chuť к jídlu, únavu a slabost, neschopnost chodit tak daleko nebo tak rychle, než je obvyklé, případně máte naplánovanou operaci nebo jste se vrátili z nemocnice.

Správná výživa je klíčová

„Kvalitní a vyvážená strava je základ zdraví. Podvýživa nemusí znamenat jen nedostatek potravy, ale i nedostatek potřebných makro – a mikroživin (makro – a mikronutrientů). Pokud však tělo nedostává potřebné živiny, člověk není schopen žít život jako předtím, klesá jeho kvalita života. Řešení podvýživy patří do rukou lékaře, který dokáže identifikovat příčinu a následně tak nastavit léčbu pacientovi na míru,“ uvedla Praktická lékařka MUDr. Astrid Matějková.

V případě, že běžná strava nestačí, má lékař možnost předepsat enterální výživu určenou k popíjení. Jedná se o nápoje obsahující základní živiny a vysoký obsah energie, obohacené o vitamíny a minerální látky potřebné k pokrytí denní potřeby výživy. Nutriční drinky je možné po poradě s lékárníkem zakoupit v lékárně bez receptu, ale může je předepsat i lékař nutricionista a to do další kontrolní návštěvy, nejdéle však na dobu 3 měsíců.

Lidé nejčastěji vyhledávají informace u svého lékaře

Výsledky průzkumu zaměřeného na povědomí široké veřejnosti o podvýživě ukázaly, že pokud by lidé museli hledat informace nebo pomoc týkající se podvýživy, kontaktovali by především lékaře nebo jiné zdravotnické pracovníky (88 %). Znepokojující je, že nejohroženější skupina lidí nad 65 let si zpravidla vůbec neuvědomuje následky podvýživy, které mohou být v mnoha případech velmi rizikové pro jejich zdraví. „Ve společnosti Danone velmi důsledně dbáme o to, aby naši konzumenti měli dostatek informací o správné výživě a vyváženém životním stylu. Už 30 let se v České republice se značkou Nutricia, která je dnes součást společnosti Danone, snažíme širokou veřejnost vzdělávat a upozorňovat na péči o své zdraví, ale také o zdraví svých blízkých ve starším věku,“ říká Martin Pokorný, Marketing Manager ONS, Danone.

Senior může díky správné nutriční podpoře prožívat aktivnější a zdravější život. Nezapomeňte se proto ujistit, že starší členové vašich rodin mají i v tomto období dostatečný příjem všeho, co ke své výživě potřebují.