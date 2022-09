Asi každý rodič chce dopřát svých dětem to nejlepší vzdělání. Jako hnutí ANO víme, jak na to.

Ing. Ivana Solařová - ANO, tohle je Znojmo | Foto: I. Solařová/osobní archiv

Ve Znojmě jsme již řadu let svědky neblahého trendu, kdy se mladí Znojmáci, studující vysoké školy a univerzity v jiných městech, do Znojma po studiích už nevrací. A stejně tak nám ve Znojmě chybí dostatek řemeslníků a dalších odborníků na svou oblast. Případně ti stávající z důvodu věku "věší svou profesi na hřebík" a nemá je kdo nahradit. Chceme proto posílit technické vzdělávání. Též umožnit, aby bylo ve Znojmě možno studovat nějaký technický obor.

Kvalitní školství je zárukou budoucí prosperity našeho města. Podpoříme proto školy v inovativní výuce a využívání moderních technologií. Pomůžeme školám s budováním infrastruktury pomocí spolufinancování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Zdroj: Ivana Solařová/osobní archiv

Budeme rozvíjet spolupráci škol s firmami (učení se zážitky a praxí). Podpoříme zapojení odborníků z praxe do výuky. Je třeba, aby žáci a studenti už během svého studia získali praktické zkušenosti. Zatraktivníme a posílíme jazykové vzdělávání (častější jazykové exkurze a pobyty v zahraničí). Lidem, kteří ovládají více jazyků, se otevírají nové možnosti k lepšímu životu a k zajímavým pracovním příležitostem. Podpoříme pořádání kurzů finanční a mediální gramotnosti pro děti i dospělé.

Jakou další pomoc školám plánujeme? Zabezpečíme školní logopedy. Zajistíme bydlení pro učitele potřebných aprobací (především učitelé přírodovědných oborů, informatiky, cizích jazyků). Podpoříme předškolní zařízení typu dětských skupin jako jesle nebo mikroškolky.

Zdroj: Ivana Solařová/osobní archiv

Jsme si ale také vědomi toho, že dětství není jen o studiu a času ve škole. Chceme proto pomoci vám rodičům, aby se vaše děti odlepili od počítačových her a tabletů. Zařídíme pro každé vaše dítě ve věku do 15 let každý rok poukázku na 10 vstupů zdarma na městská sportoviště. Umožníme provozovat v parcích míčové hry. Parky totiž nejsou plochy „ke koukání“, ale k životu.

Více na webových stránkách http://znojmo.anobudelip.cz/

Zadavatel/zpracovatel: ANO 2011