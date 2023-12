Těsně před Vánoci, ve čtvrtek 21. prosince, se otevřely dveře vůbec první restaurace McDonald’s v Litvínově. Stojí za ní Marek Neumann, zkušený franšízant, který provozuje i další dvě pobočky této sítě v regionu. Jaké je podnikání pod zlatými oblouky a na co se mohou zákazníci těšit?

Foto: McDonald’s

Jak dlouho již působíte a podnikáte pod „zlatými oblouky“? Byl to vždy Vás sen nebo spíše řízení osudu?

Do společnosti McDonald's jsem nastoupil v listopadu 2020, konkrétně do ročního tréninku na získání licence pro provozování vlastních restaurací McDonald's. Trénink byl velmi intenzivní, ale pod vedením zkušených lidí jak z jednotlivých restaurací, tak i ze servisního centra, se mi podařilo celou přípravu úspěšně dokončit k 30.9.2021. Od následujícího dne jsem se stal provozovatelem dvou mosteckých restaurací McDonald's.

Rozhodnutí spojit svůj život se společností McDonald's bylo řízení osudu. Pokud jste dvě dekády v pozici nejvyššího managementu, rozvíjíte společnosti a přinášíte nemalé zisky jejich vlastníkům, řeknete si dost. Je čas postavit se na vlastní nohy. Jenže to rozhodnutí učiníte ve stejném měsíci, ve kterém přiletí z východu covidová pandemie. Finance v ohrožení, hranice i lidé zavření doma. Vaše zkušenosti jsou vám náhle k ničemu. Přesto je tu ale jedna společnost, která i přes mnohé potíže jede dál, zákazníci ji milují, je stabilní a zároveň Vám umožní 100% využít váš kapitál lidský i finanční. Rozhodování bylo velmi rychlé díky efektivnímu managementu McDonald's. Vyzkoušel jsem si provoz, nahlédl do struktur řízení a byl jsem nadšený.

Máte pod sebou zatím 2 restaurace. Jak to zvládáte a kolik lidí zaměstnáváte?

Aktuálně vlastním dvě restaurace v Mostě, koncem prosince 2023 otevírám třetí v Litvínově. Spolu s touto novou restaurací očekávám stav zaměstnanců někde pod dvěma sty. Díky kvalitnímu managementu svých restaurací mám dostatek času přemýšlet i nad dalším rozvojem sítě.

Můžete krátce čtenářům představit Vaši práci? Co vše obnáší, jak je náročná? Je třeba něčím i specifická?

V předchozím profesním životě jsem se vždy věnoval vedení společností podnikajících ve službách. Ať to byly hotelové nebo restaurační služby, vedení obchodního centra v srdci Prahy. Vždy jsem byl zákazníkům na blízku. Nechtěl jsem sedět v kanceláři, pobyt mezi hosty je pro mě reflexí vlastní práce. Mám dost kritické myšlení a na vlastní provoz používám optiku zákazníka. Pokud zákaznická zkušenost není 100%, něco dělám špatně. Někdy jsou řešení rychlá, jindy je třeba provoz trošku déle ladit. Systém společnosti McDonald's nabízí celou řadu nástrojů a ověřených postupů, denně nasbíráte tabulky analytických dat, která vám pomáhají v hledání další strategie. Pracujeme s těmi nejkvalitnějšími surovinami a přitom se snažíme držet i při současné nákladové turbulenci cenu produktů co nejníže. Odpovídám jako vlastník restaurací za veškerý personál, cash-flow, kvalitu, údržbu a investice. Největší výzvou je ale rozvoj vlastního personálu. Vyhledáváme talenty, nabízíme jim čas a prostor pro rozvoj.

Je restaurace v Litvínově něčím speciální či odlišná?

Litvínovská restaurace je kompletně nová. Od nového designu lobby pro hosty, zázemí, kuchyně a technologie. Moji zaměstnanci se velmi těší, až se budou učit mnohá nová zařízení ovládat. Pro výdej do auta (drive-thru) budeme např. používat automatickou nápojovou věž, v lobby zákazníci najdou i herní digitální stůl. Kuchyně bude vybavena více liniemi pro rychlejší přípravu produktů a díky naší restauraci dojde i k rozšíření služeb McDelivery v Litvínově. První rok provozu budeme mít o jednu hodinu (do 23hod) oproti lobby prodloužený výdej na drive-thru 7 dní v týdnu, což je oproti Mostu novinka. Uvidíme, jak prodlouženou otevírací dobu přivítají zákazníci. Do poloviny roku 2024 počítám i s instalací nabíjecího stojanu pro elektroauta, který bude v obchodní zóně úplně první.

Na co byste nás k vám do litvínovského McDonald’s pozval?

Jednoznačně na naši kuchyni. Přestože se jedná o relativně rychle připravené jídlo, jeho základem jsou nejkvalitnější suroviny pod přísným a pravidelným dohledem. Příprava produktů začíná až zaplacením na kase, žádný burger/wrap apod. nepřipravujeme dopředu. Jejich čerstvost je tak maximální možná. Díky síle společnosti na globálním trhu mě můžete věřit, že svým zákazníkům nabízíme pouze to nejlepší. A mezi klíčové dodavatele patří i tuzemské společnosti.

Naši baristé se také těší na milovníky kávy. Nejen ruční příprava na pákovém kávovaru, ale i káva z automatu od renomovaného německého dodavatele patří mezi špičku na trhu.

Nejvíce se ale těším na snídaně. Kvalitní míchaná vajíčka nebo třeba lívance s Pribináčkem vám hned po ránu pomohou nastartovat příjemný den.

Máte nějaký sen, který byste si rád v rámci svého podnikání splnil?

Jde jednoznačně o udržitelné podnikání. Podpora místa, kde podnikám. Ač se jedná o americkou značku, restaurace v regionu fungují pod českým majitelem jako franšíza. Naprostá většina financí vybraných v regionu zde zůstává. Náklady na zaměstnance, suroviny, všemožné daně z podnikání. Z výnosu společnosti platím mnoho charitativních projektů. Má společnost je jedním ze sponzorů neskutečně potřebného nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda v Praze, kde už byly ubytovány i místní rodiny. S hrdostí sponzoruji litvínovský extraligový tým HC Verva. S otevřením Litvínovské restaurace startuji i výraznou finanční podporu vzdělávání dětí v místní základní škole. Kvalitně vzdělané a aktivní děti jsou to nejdůležitější, co místní region z dlouhodobého hlediska potřebuje. Mým snem není krátkodobý zisk, ale snaha spolupracovat v rámci svých možností i s jinými partnery, kteří už vědí jak na to.

Zdroj: McDonald’s