Každým rokem se naše škola snaží posouvat dál. Naši učitelé sledují moderní trendy, vzdělávají se a učí moderně. Výuka už totiž dávno není jen sezení v lavici a naslouchání výkladu učitele.

Foto: Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace

Děti jsou v hodinách aktivní, pracují ve skupinách, umí pracovat s informacemi. Přesně tyto schopnosti se jim totiž hodí u přijímacích zkoušek a koneckonců i v životě. Můžeme se pyšnit mnoha úspěchy dětí na poli sportovním, vědomostním, ale i uměleckém. Děti podporujeme v tom, o co mají zájem, co je baví. Zároveň ve škole velmi dbáme na práci s kolektivem. Víme totiž, že jen v bezpečném prostředí se děti mohou kvalitně učit.

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem

Jako škola se statutem Cambridge English School si uvědomujeme, jakou váhu má v dnešní době znalost cizích jazyků. S výukou angličtiny u nás začínají už prvňáčci. Od třetí třídy si děti mohou z širší nabídky zvolit předmět Konverzace v anglickém jazyce. Ke zkvalitnění i zpestření výuky slouží žákům dvě jazykové laboratoře typu ROBOTEL vybavené IT technikou, ale také třeba výukový časopis Ready nebo knihovna anglické beletrie z edice Easy Reading. Druhý cizí jazyk si naše děti vybírají v sedmé třídě. Volí mez ruštinou a němčinou.

Už devět let spolupracujeme s institucí British Council a zajišťujeme konání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge na čtyřech úrovních pro žáky 4., 6., 8. a 9. ročníků. Výhodou pro naše studenty je, že se zkoušky konají přímo na naší škole a ke zkouškám se připravují v bezplatných kroužcích vedenými našimi vyškolenými pedagogy.

Naše aktivita v oblasti cizích jazyků sahá až daleko za hranice naší země. Jako součást projektu Erasmus+ jsme se podívali například do zemí, jako je Španělsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Turecko, Slovensko, Polsko.

Technika nám není cizí

Výuka informatiky na naší škole je bohatá a prolíná se v předmětech informatika, seminář z informatiky, design a konstruování a využití digitálních technologií. Najdete u nás dvě plně vybavené počítačové učebny a tři mobilní učebny iPad. V hodinách programujeme robotické stavebnice Lego Mindstroms, roboty Bee-Bot, využíváme Green Screen pozadí, rozvíjíme grafiku na PC nebo iPad. Samozřejmostí je výuka psaní všemi deseti na klávesnici ZAV. Žáci běžně využívají iPady s tužkami Apple Pencil také v jiných předmětech.

Porozumění textu jako nezbytná součást výuky

V současnosti obsahují každé přijímací zkoušky velký podíl otázek zjišťujících porozumění textu. Na tuto dovednost se zaměřujeme v hodinách českého jazyka a literatury. Chceme, aby žáci textům rozuměli, uměli se v nich rychle zorientovat a vytěžit důležité informace. S knihami pracujeme už od mateřské školy. V rozvrhu hodin máme stabilně zařazené hodiny čtenářských dílen. Vybrat knihy si u nás děti mohou ze tří knihoven nabízejících i právě vyšlé novinky.

Bystré hlavy, ale i dobrá fyzička

Cílem tělesné výchovy na naší škole je budovat u žáků pozitivní vztah k pohybu. V tělocviku se děti učí novým pohybovým dovednostem, a to jak z tradičních sportů (atletika, gymnastika, plavání, míčové hry), tak i ze sportů méně známých (florbal, softbal, freesbee). Při výuce klademe velký důraz na bezpečnost a prevenci zranění, kterou zajišťují kvalifikovaní učitelé často s vlastní sportovní minulostí.

Spolupracujeme s fotbalovým klubem MFK Karviná. Chlapci z celého okresu navštěvují naše třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Naši žáci se věnují ale také mnoha dalším sportům, například házené, florbalu, bojovým uměním a dalším.

Žáci u nás mají pro sport nadstandardní podmínky. Využívat mohou dvě tělocvičny a tři nafukovací haly, multifunkčním hřištěm s umělou trávou, beachvolejbalové a tenisové kurty, i atletická sportoviště.

