Zápisy do 1. tříd se blíží. Zaregistrujte se elektronicky nebo přijďte na Prameny

Foto: Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace

Jsme moderní základní školou v Karviné, která pružně reaguje na potřeby a zájmy žáků. Zvyšujeme kvalitu vzdělávání vytvářením moderního a technologicky špičkově vybaveného zázemí. Montessori 1. třída nabízí velké množství výukových pomůcek koncipovaných tak, aby dítě při poznávání a učení zapojovalo všechny smysly.

Zdroj: Youtube

Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy a jsme organizátory mezinárodně certifikovaných zkoušek Cambridge. Informatiku učíme naše děti od 3. třídy! Klademe důraz na informativní myšlení a připravujeme naše děti na budoucnost. Od 7. ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk, a to španělštinu nebo němčinu. Jsme zapojeni do programu EKOškola, Zdravého školního stravování a Sportuj ve škole. Jedině vzájemný respekt, dialog a spolupráce mezi rodiči, dětmi a školou dokáže kultivovat jeden společný svět. V takovém světě je pak radost vyučovat i učit se. Takoví jsme my.

ZŠ a MŠ Prameny, Karviná

Zápisy: 5. dubna 2022 nebo kdykoli v průběhu dubna

Internet: www.zs-prameny.cz

Kontakt: 596 312 179, dagmar.czinege@zs-prameny.cz

