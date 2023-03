Být menší školou s sebou nese nesporné výhody – máme k sobě blíž. Jsme hrdí na bezpečné a spravedlivé prostředí pro žáky, kteří k nám chodí rádi.

Foto: Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace

Spolu s nadstandartním vybavením školy (speciální učebny jednotlivých předmětů) nabízíme svým žákům více než 10 zájmových kroužků (např. gymnastika pro nejmenší, tři cizí jazyky, keramika). Organizování projektových dnů i týdnů se zaměřením nejen na ekologickou výchovou může patřit k zásadním důvodům, proč volit právě nás. Následují další:

Jsme menší škola a máme k sobě blíž

Při výuce 1. stupně se jeden pedagog věnuje v průměru deseti žákům. Individuální a vstřícný přístup tak pro nás není jen frází, představuje klíčový prvek. Plně aprobovanému učitelskému sboru pomáhají asistentky pedagoga. Vyčlenili jsme zaměstnance, který okamžitě řeší dotazy a prosby rodičů v čase, kdy se učitelé věnují výuce.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace

Jsme hrdí na bezpečné a spravedlivé prostředí pro žáky

Proškolený pedagogický sbor ví, jaký postup zvolit při sebemenším možném problému, který žáky může potkat. Problémy nezametáme pod koberec, řešíme je ihned. Za zcela zásadní považujeme intenzivní komunikaci na všech úrovních. Každý může říci svůj názor – žák, rodič, učitel.

Opravdu rozšířená výuka anglického jazyka

Anglický jazyk zavádíme již do 1. a 2. ročníku. Postupně rozšiřujeme napříč všemi ročníky metodu výuky zvanou CLIL – angličtina se tak okrajově dostává i do ostatních předmětů. Cílem je osvojení některých slovních spojení i v jiných podmínkách, než nabízí samotný předmět anglického jazyka. Výuka anglického jazyka je tedy komplexnější a přirozenější. Neznalost těchto pojmů se však nikterak negativně neprojeví na hodnocení žáka. Domovskou učebnu cizích jazyků představuje špičková jazyková laboratoř Robotel a dvě další jazykové učebny.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace

Informační technologie

Informatika vládne nejen světu, ale také školnímu prostředí. Tedy i nám. Jdeme s dobou. Naším cílem je vést žáky k práci s technologiemi, naučit je, kdy je využít a na co si dát pozor. Proto posilujeme informatiku v rámci samostatného předmětu a také ji začleňujeme do ostatních předmětů. K výuce informatiky nám slouží její dvě domovské učebny a dvě mobilní tabletové učebny.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizacePohybem ke zdraví – pohybová průprava pro všechny žáky

Ucelený program pohybové průpravy je k dispozici žákům od prvního ročníku. Spolupracujeme na něm s Ostravskou univerzitou.

Výuka tělesné výchovy je tedy doplněna nabídkou odpoledních sportovních kroužků, nejedná se však primárně o výchovu výkonnostních sportovců. Program je naopak určen prioritně k tomu, aby žáci jakéhokoli založení získali pozitivní vztah k pohybu.

Naše další priority ve výuce

Čtenářské dílny jako součást výuky českého jazyka, mediální výchova reagující na množství informací a badatelský přístup v předmětech přírodního a společenského zaměření – to vše spadá do dalších našich aktivit směřujících k všestrannému rozvoji žáků. Tímto způsobem je učíme porozumět textům, informacím a souvislostem naší doby. To vše se odráží v současných nárocích na moderní školu. My jsme moderní škola a jsme připraveni na výzvy současné nelehké doby.

Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná (Slovenská 2936/61, 733 01)

zápisy: 4. dubna 2023 (9:00 - 17:00) a 5. dubna 2023 (12:00 - 17:00) nebo kdykoli v průběhu dubna

internet: www.zs-slovenska.eu, www.facebook.com/zsslovenska

youtube kanál: 1url.cz/Tz76o

kontakt: skola@zs-slovenska.eu, 596 311 294