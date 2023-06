Historie společnosti Valbek sahá do roku 1990, kdy se šest projektantů rozhodlo po revoluci využít příležitosti a založili projekční kancelář. Dávno už to ale není jen malá firma z Liberce. Během 30 let se rozrostla nejen o pobočky v České republice, ale stala se matkou deseti firem s polem působnosti v oboru stavebnictví. V posledních letech se soustředí i na expanzi do zahraničí.

Foto: VALBEK-EU, a.s.

Společnost Valbek vznikla jako společný projekt kamarádů, a tak v ní od začátku panuje neformální kultura a přátelská atmosféra. I přes to, že se firma během svého působení na trhu rozrostla do velikosti holdingu a čítá v tuto chvíli na 600 zaměstnanců, stále se snaží udržet si rodinnou firemní kulturu, zakládá si na dobrých mezilidských vztazích, vzájemném respektu a ochotě pomáhat druhým.

Ve Skupině Valbek aktuálně najdete 11 podnikatelských subjektů. Mateřská společnost VALBEK-EU, a.s. zaštiťuje 10 dceřiných firem zaměřených na různé obory z oblasti stavebnictví. Na pražském středisku sídlícím ve Strašnicích sdílí společné kanceláře firma Valbek, spol. s r.o., se sesterskými společnostmi V – CON, s.r.o. a BUNG CZ s.r.o. Toto středisko bylo dříve známé pod názvem NOVÁK&PARTNER, s.r.o., ale v květnu roku 2020 došlo k fúzi a přejmenování na Valbek, spol. s r.o. Pracuje zde okolo 60 specialistů na dopravní a železniční stavby, mosty, inženýrské stavby a statiku pozemních staveb. Mezi nejvýznamnější stavby, na kterých se podíleli, patří stavby D1 Fričovce–Svinia, I/16 Slaný–Velvary, rekonstrukce dílčích úseků dálnice D1 a zkapacitnění některých úseků D7, Rekonstrukce trati Liberec–Tanvald, Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda, Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostavice, I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění, nová Trojská lávka, Trojský most, Tančící dům, OC Smíchov a mnoho dalších.

Zdroj: VALBEK-EU, a.s.

Jak to v pražském Valbeku funguje popisuje personalistka Jesika Kunzeová: „Naše středisko je známé tím, že jsme dříči a žádný problém nás nezastaví. Naopak vždy najdeme to nejlepší řešení, jak se s danou situací poprat. Náš kolektiv se skládá z různorodých osobností od zkušených matadorů, přes samostatné jednotky, týmové hráče až po ambiciózní studenty, kteří jsou u nás během studia na brigádě, a mohou tak krásně skloubit teorii a praxi. Ve většině případů pak u nás i zůstávají. Jedním z takových je například náš kolega Ing. Tomáš Vejvara, který do Valbeku přišel coby student ČVUT jako brigádník a po úspěšném ukončení studia nastoupil na plný úvazek. Doteď se věnuje projektování dopravních staveb.“ Sám Ing. Tomáš Vejvara o své cestě ve Valbeku říká: „Do Valbeku jsem se dostal při hledání brigády ve čtvrtém ročníku bakalářského studia. Nabídli mi možnost zpracování projektu, který jsem využil i pro svoji bakalářskou práci. Bylo to oboustranně výhodné. Propojení práce a školy jsem využil i při psaní diplomové práce. Po úspěšném dokončení školy jsem neměl důvod měnit zaměstnavatele a doteď zde pracuji jako projektant silničních staveb. Zpětně jsem opravdu vděčný, že se mi před lety naskytla tato příležitost a nyní tuto cestu všem studentům jen doporučuji.“

Stejně jako v celé Skupině Valbek, tak i v pražském středisku si uvědomují, že právě zaměstnanci stojí za úspěchy firmy, snaží se vytvářet příjemné pracovní prostředí i prostředí pro jejich seberozvoj. Podpora dalšího vzdělávání, stabilita zázemí a možnost pracovat s nejnovějšími technologiemi jsou tím, co zaměstnanci nejvíce oceňují. Kromě široké škály benefitů, kterou Skupina Valbek nabízí, má pražské středisko ještě pár dalších benefitů navíc. Jedním z nich je nově pet-friendly office, které vzniklo spontánně. Nejčastěji tu můžete narazit na 7měsíční fenku Goldie, která patří projektantovi dopravních staveb Bc. Pavlu Kolářovi: „Jsem moc rád, že tu Goldie mohu mít. Byl to pro mě jeden ze zásadních faktorů při hledání zaměstnání. Goldie se velmi rychle stala plnohodnotným členem naší kanceláře. Dle mého úsudku přispívá k pohodové atmosféře a věřím, že by se mnou kolegové souhlasili.“ Společnost Goldie dělá 9letý rotvajler Fox ze sesterské společnosti BUNG CZ, který je velmi přátelský, hravý a má rád pamlsky. „Je to pro mě opravdu velké plus, že mohu mít Foxe v kanceláři a kolegům to nevadí. Ba naopak, rádi za mnou do kanceláře přijdou, Foxe si pohladí, prohodíme pár slov, a pak se dál věnujeme práci. Je to pozitivní nabytí energie a zpestření od každodenních pracovních činností," říká jeho majitelka Markéta Křížková, která pracuje na pozici asistentky ředitele.

Zdroj: VALBEK-EU, a.s.

Zdroj: VALBEK-EU, a.s.

V rámci Skupiny Valbek se pořádá nespočet společenských a sportovních akcí, jako jsou jarní sportovní hry, podzimní ValbekRUN, Setkání Skupiny Valbek a další. Těchto akcí se účastní zaměstnanci napříč celým holdingem a pomáhají k budování zdravých kolegiálních vztahů mezi pobočkami. Další akce jsou pořádány v rámci jednotlivých středisek. „Také na pražské pobočce každý rok na podzim pořádáme společenské a sportovní akce, které si zaměstnanci vybírají sami. Loni jsme pořádali Bowlingový turnaj, předtím 3denní cyklistický výlet v Poděbradech. Uvidíme, co si zaměstnanci vyberou letos,“ říká personalistka Jesika Kunzeová a dodává: „Kolegové spolu tráví čas nejen na firemních akcích, ale i ve svém volném čase. Mimo pracovní dobu využívají zasedací místnost k hraní deskových her, nebo si domlouvají pravidelné sportovní aktivity, jako jsou brusle, plážový volejbal, badminton apod. Hodně u nás v Praze frčí narozeninové oslavy, obzvlášť když se jedná o oslavu kulatin. Do těch se ráda zapojí i samotná společnost, a nakonec z toho vždy vznikne pěkná společenská záležitost plná dobrého jídla a samozřejmě i nějakého toho pití.“

Kromě teambuildingů se kolegové potkávají i na odborných konferencích a workshopech, kde mohou čerpat nové informace, ale i prezentovat firmu a její podnikání. Projekční týmy vyjíždí na exkurze staveb, a tak i projektanti mohou vidět, jak se postupně vdechuje život jejich návrhům a projekty se stávají skutečností. „Za pražské středisko jsou letos naplánované dvě exkurze. Jedna nás čeká teď v červnu na stavbě D7 Chlumčany, druhá se uskuteční v průběhu léta, kdy vyrazíme na stavbu Rekonstrukce Barrandovského mostu. Na exkurze jsou samozřejmě pozvaní i kolegové z ostatních poboček,“ dodává Jesika.

Velký prostor dostávají zaměstnanci i k prezentování sebe sama. Na firemním blogu ValbekStory.cz jsou pravidelně zveřejňovány články o zajímavých stavbách, rozhovory se zaměstnanci i odborníky mimo organizaci, zajímavosti z oboru stavebnictví.

Pokud Vás společnost Valbek zaujala a chcete se dozvědět více o její činnosti, podívejte se na její stránky valbek.cz. Třeba zjistíte, že po mostě, který vznikal pod jejich rukama, denně jedete do práce, nebo vodíte své ratolesti do školky, kterou kámen po kameni vystavěla jedna z jejich dceřinek. Kdybyste se chtěli ucházet o pracovní pozici, tak se podívejte také na její kariérní stránky ValbekJob.cz. „Rádi bychom se v Praze i nadále rozšiřovali, proto se neváhejte podívat na naše webové stránky a ozvat se nám,“ uzavírá Jesika, která má na starost nábor pražských zaměstnanců a je v dennodenním kontaktu s kolegy.

Zdroj: VALBEK-EU, a.s.