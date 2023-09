Děkuji za pozvání malířky Kateřiny Rutherford do jejího ateliéru, který se nachází v jednom z nejstarších a ikonických renesančních domů U kanovníka v centru Mikulova.

Kateřina Rutherford, malířka | Foto: Kateřina Rutherford/osobní archiv

Vy nejste původem z Mikulova a váš manžel je z Kalifornie. Jak se to stane, že sedíme ve vašem ateliéru v Mikulově a popíjíme víno z vašeho rodinného vinařství Art Wine Mikulov, přesněji od vašeho manžela Marka?

Ano, jsem původem z Valašska, krásného města Valašské Klobouky. Jak se to stalo? Mikulovu předcházela tak trochu cesta kolem světa. Žili jsme s manželem v Praze, Long Beach, Angles Camp, Karlových Varech a nakonec jsme vše přehodnotili, celý náš životní styl a rozhodli se usadit v Mikulově.

Jednou jsme tak seděli u vínka v Long Beach asi v roce 2011 a já četla zprávy z domova, konkrétně o rekordních teplotách v Lednici. Manžel Mark měl sen starat se o vinice a vyrábět víno, za domem jsme měli pár hlav, které oživil a já je snad všechny snědla. Miluju hrozny.

Pálava a konkrétně nás nadchnul Mikulov a začali jsme hledat dům a vinici. To se nám podařilo až v roce 2015. Byla to nakonec vinice se sklepem pod Svatým kopečkem a tady také vznikly moje první krajiny z Mikulova.

Dává mi to krásně smysl, piju váš Cabernet Franc a dívám se na vaše obrazy vinic?

Ano, je to tak. Vlastně jsme v Mikulově dosáhli jakési symbiózy vína a malování společně s Markem. V Kalifornii mi toto propojení vína a umění přišlo samozřejmé. Vystavovala jsem několikrát ve vinařství a bylo to krásné spojení a trochu náš sen.

Mikulov nám náš společný sen splnil. V roce 2018 jsme se rozhodli založit vinařství Art Wine Mikulov.

Mark se stará o vinice a vyrábí víno. Já pořádám kurzy malování v plenéru a i v ateliéru, kde studenti ochutnají vína přímo z vinic, kde malujeme.

Je to také naše cesta, chceme aby milovníci vína při degustaci poznali lokalitu, vůně, barvy, zažili fyzicky celou esenci krajiny ve víně. Ve vinařství koštuju víno v průběhu roku od mladého vína až po zralé víno a opravdu v barvě, vůni a chuti je celá krajina.

Pořádáte kurzy malování v plenéru, tedy venku v krajině. Řekněte mi, jak takový kurz probíhá a co to účastníkům přinese?

Jako malířka považuju plenér za svou malířskou cestu. Možná k tomu částečně přispěla naše stěhování a možnost žít na krásných místech, městech. Plenér naučí účastníky vnímat celek, prostor, proporce. Musíte zakomponovat krajinu, posadit horizont, naučíte se vnímat atmosféru krajiny, která ovlivní intenzitu barvy / mlha, letní opar, jasno atd./. Jste přítomní v přírodě, pozorujete, slyšíte a cítíte. To co vidí oko, nenahradí fotoaparát. Je to podle mě nezbytná zkušenost pro malíře. Probíhá tak, že malujeme intenzívně celé tři dny uprostřed Pálavy, každý den na jiném místě, například v lomu v Mikulově, v Pavlově, v Horních Věstonicích, mezi vinicemi pod Svatým kopečkem.

Slyšela jsem od studentů, co chodí do k vám do kurzů, že rozmalujete snad všechny? Prozradíte nám, v čem to je?

Je, děkuji za takovou důvěru. Jak je to možné? Jsme smyslové bytosti, jenom často věříme více rozumu. V malování pracuju s mindsetem studenta, jeho nastavením mysli. Chci je nasměrovat, aby malovali to co vidí, pozorovali barevné vztahy, vnímali barevné fleky. Malovali to, co bezprostředně vidí a nemalovali svou představu, jak by měly předměty vypadat, zapoměli obsah a nechali se vést barvou.

Zní to lákavě, asi to take zkusím s vámi malovat? Kdy jsou kurzy a kde se o nich dozvím?

Pořádám už pátým rokem Podzimní a Jarní Pálavu, to jsou kurzy v plenéru a malujeme intenzivní 3 dny na různých místech na Pálavě. Také mám letní kurzy, přípravky na talentovky a jednou za měsíc sobotní jednodenní kurz. Vše najdete na mém webu Katerinarutherford.art.

Vaše obrazy jsou inspirované vinicemi?

Ano, pořád se snažím Pálavě přijít více na kloub. Miluju tu uspořádanost jednotlivých řádků do vinic a celkově tu geometričnost krajiny. Chodím pro reference do plenéru, kde maluju kvašem nebo temperou. V ateliéru potom vše přetavuji do jakéhosi geometrického řádu, který má nesčetné množství variací. Je to takový metrix tvůrčího procesu. Myslím, že jsem na Pálavě už zakořenila spolu s vinicemi.

Co plánujete jako malířka, na co se můžeme těšit, plánujete výstavu?

Ráda vás pozvu na Dny otevřených ateliérů do svého ateliéru a to 30. 9. , kde mám připravený také program pro děti, samozřejmě ochutnáte i naše víno. Je to krásná akce, kterou pořádá Hodonínská galerie GVU. V Hodoníně mám už naplánovanou výstavu v galerii Ve dne v noci na duben. Tam představím svou novou sérii obrazů.

V červenci budu mít výstavu v galerii Sladovna v Žatci a 12.10. se účastním skupinové výstavy v galerii Kunstseminar ve švýcarském Luzernu k 50. výročí malířské školy Kunstseminar, kterou založil malíř a můj mentor Radoslav Kutra se svou ženou Christiane Kutra Hauri. Tady představím svá zátiší, která maluju moc ráda. Moc se těším na setkání se švýcarskými malíři, které velmi obdivuji.

Moc děkuji za mile přijetí a rozhovor. Přeji vám i vašemu muži ať se vám daří, hodně sil na malování.

Bylo mi potěšením se s vámi setkat.