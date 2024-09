Zálohování přinese obcím do rozpočtů peníze navíc a ulice i přírodu vyčistí od pohozených nápojových obalů.

Systém zálohování ušetří městům a obcím spoustu peněz a není se ho proto třeba bát. Právě naopak, současný systém sběru má jasné limity a zálohový systém má možnost tyto limity posouvat tak, aby odpady, které tvoříme a mají potenciál k dalšímu zhodnocení, nadále nekončily na skládkách či ve volné přírodě. Zálohový systém dostane PET lahve a plechovky do tzv. uzavřené smyčky, díky které z nich vzniknou opět nové nápojové obaly. Zároveň záloha na obal efektivně řeší problém se znečišťováním životního prostředí, jak ukazují zkušenosti zemí, kde již tento systém byl zaveden. Zálohový systém se dlouhodobě těší vysoké podpoře Čechů napříč republikou, pro zálohování je 76 % z nich.

Méně peněz na čištění ulic i skládkování

Zálohy tak zajišťují nejen opakované využití použitých PET lahví a plechovek pro výrobu nových nápojových obalů, což vede k zvýšení surovinové nezávislosti České republiky, ale také pomáhají přímo městům a obcím díky významnému snížení množství volně pohozených odpadků. „Zálohování jednoznačně motivuje a zapojuje obyvatele do boje s volně pohozeným odpadem. Samotné samosprávy tak ze systému zálohování profitují v podobě čistšího prostředí. V přírodě je nyní jednoznačně méně volně pohozených nápojových obalů,“ říká místopředseda Sdružení měst a obcí Slovenska a starosta obce Ratkovce Martin Červenka. Podle Červenky se díky zálohám na Slovensku snížilo také množství zálohovaných obalů v komunálním odpadu. Samosprávy tak šetří náklady na čištění veřejných prostranství a skládkování. Právě přeplněné kontejnery na třídění jsou dlouhodobým problémem i v České republice. Přetékající kontejnery trápí 8 z 10 Čechů.

Pomoc pro malé prodejny

Zálohový systém může být výhodou i pro malé obchodníky. Spotřebitelům nabídnou službu navíc, což může vést k podpoře prodeje a stabilizovat jejich návštěvnost. Pokud spotřebitel přijde do prodejny vrátit lahve, většinou tam také nakoupí. Podle Kristýny Havligerové z Iniciativy pro zálohování z průzkumů jasně vychází, že v malých obcích chtějí spotřebitelé vracet nápojové obaly ve svém blízkém obchodě, a ne jezdit do vzdálených míst. Zapojení co nejvíce malých provozů je proto důležité pro spotřebitele i pro samotné obchodníky. A protože zálohový systém bude kombinovat ruční a automatickou formu sběru PET lahví a plechovek, právě malí obchodníci mohou využít možnosti ručního sběru nápojových obalů. Také pro skladování zálohovaných obalů existuje řada řešení, stačí se podívat na zahraniční zkušenost, kde bez problémy fungují i malé prodejny.