Na letošní sezónu nabízí Beskydy a Javorníky novinku – jeden skipas pro 7 areálů. Skipas Beskydy Valašsko je 4denní, ale platí v rozmezí 8 dní. Můžete si tak vybrat, kdy jej využijete. Platí jak na celodenní, tak na noční lyžování. Navíc jej můžete zkombinovat s Beskydy Valašsko Card a získat spoustu slev.

Foto: vychodni-morava.cz

Beskydy patří k našim nejkrásnějším horám a v zimě nabízejí dobré podmínky pro lyžování. Nyní si během své zimní dovolené můžete zakoupit 4denní skipas, který platí ve všech 7 areálech v Beskydech. Můžete jej využít v rozmezí 8 dní, a nemusíte tak lyžovat v kuse, ale aktivitu si vyváženě naplánovat. Vybírejte každý den dle aktuálních podmínek a nálady, zda se na sjezdovku vydáte a kterou si zvolíte.

Můžete si vybrat ze 7 ski areálů: SKI Bílá, Ski areál Mezivodí, Skiareál Karolinka, Ski areál Jezerné, SKICENTRUM Kohútka, SKI AREÁL SYNOT – Kyčerka ve Velkých Karlovicích a Sjezdovka Horal v Resortu Valachy. Všechny sjezdovky jsou od sebe vzdáleny do 20 minut autem. Podívejte se, jaká lyžařská střediska se na Východní Moravě nachází.

Skipas Beskydy Valašsko vyjde dospělého na 2 240 Kč, juniory od 11 do 18 let a seniory na 1 860 Kč. Za permanentku pro děti do 10 let zaplatíte 930 Kč. Můžete ji zakoupit u 10 hotelů a penziónů zapojených do projektu. Pod podmínkou, že se u nich ubytujete alespoň na 3 noci.

Skipas můžete zkombinovat s kartičkou Beskydy Valašsko Card, díky které dosáhnete na více než 100 zvýhodněných služeb v regionu. Tu získáte zdarma u stejných ubytovatelů. Anebo si ji můžete pořídit v jakémkoliv informačním centru v Beskydech za 99 Kč pro dospělé a pro děti za 69 Kč. Jak karta a skipas fungují, se dozvíte na portálu beskydyportal.cz

Kromě tohoto speciálního skipasu nabízí areály i klasické dvoudenní, třídenní, čtyřdenní nebo pětidenní. Místním nebo častým návštěvníkům se vyplatí varianta permanentky 6 dnů ze sezóny nebo 12 dnů ze sezóny. Pro kratší lyžování nabízejí areály své vlastní časové skipasy, které využijete pouze na dané sjezdovce.