Od příchodu říšského hraběcího rodu Vetter von der Lilie do lůna úrodné krajiny podél meandrující Odry se z původně malé tvrze stává významné aristokratické sídlo, centrum hudební i výtvarné kultury.

V květnaté krajině lužních lesů se v polovině 18. století rodí nový barokní zámek, který si díky uměnímilovným aktivitám svých majitelů brzy vysloužil označení „malá Vídeň“.

Zdroj: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Květnatá krajina obklopující zámek Nová Horka od jara až do podzimu doslova překypuje životem a její objevování je stejně inspirující jako hluboká minulost ukrytá ve zdech šlechtického sídla a až do roku 1945 domova hraběcího rodu Vetter von der Lilie. Zpřístupněný zámecký areál představuje místo, kde se architektura snoubí s kulturní krajinou protkanou meandry řeky Odry a návštěvníkům nabízí odpočinek ve stínu lužních lesů i pod freskami zahradního sálu. Stálá expozice nabízí návštěvnický okruh propojující interiér původní zámecké kaple s prostorem saly terreny a prostřednictvím expozice Kotvice akcentuje rovněž vazbu na kulturní krajinu bezprostředně obklopující zámek. Hlavní myšlenkou zámecké instalace je zdůraznit dobové propojení mezi kulturou a přírodou v rámci každodenního života aristokratického sídla v předmoderním období, a to prostřednictvím vzájemné komunikace humanitních oborů a přírodních věd.

Na podzim se krajina v Poodří barví do zlaté a oranžové barvy, sílu barvám dodávají dlouhé podzimní sluneční paprsky. Pomalu mizí podrostová vegetace v lužním lese. Krajina se prosvětluje, zlepšuje se viditelnost. Kouzlo má také rybniční krajina v mlhavých sychravých dnech. Poodří leží na jedné z hlavních evropských tahových cest ptáků. Ti využívají porosty rákosů a orobinců k odpočinku na své dlouhé cestě. Podzim je pro nadšené pozorovatele ptáků nejkrásnějším obdobím, kdy na svých vycházkách pozorují větší či menší hejna migrujících ptačích druhů.

Zámek Nová Horka nabízí širokou škálu atraktivních přírodovědných vzdělávacích programů pro základní i střední školy a zájmové skupiny. Základem nabídky je program ke stálé expozici přírodní rezervace Kotvice, která prezentuje jedinečnost okolní krajiny lužních lesů a rybníků Moravskoslezského kraje. V rámci programu budou žáci pozorovat preparáty rostlin a živočichů pod stereolupou a mikroskopem (pupeny, listy, hmyz a jeho části, nálevníci). Dále jsou v nabídce přírodovědné terénní programy dle výběru a tematické přednášky.

Programy přímo v terénu jsou kvalitní alternativou výuky přírodovědných předmětů. Žáci během nich rozvíjí své znalosti zejména v biologii, geografii, ekologii, environmentalistice, občanské výchově a historii. Při práci v terénu se žáci učí postupovat podle výzkumných metod a využívají přitom zázemí pracoviště - literaturu, výpočetní techniku a rozmanité přírodovědné pomůcky. Terénní programy probíhají přímo v přírodní rezervaci Kotvice, kde mají žáci příležitost poznat jedinečnost dané lokality.

Malí návštěvníci se navíc nebudou nudit ani při návštěvě klasického prohlídkového okruhu - čeká na ně zámecká pátračka. Do pracovního listu si děti budou zaznamenávat nalezené předměty, které jsou roztroušené po celé délce prohlídkové trasy. Pátračka existuje v několika verzích podle věku a na úspěšné luštitele čeká odměna.

