Pivo se v Pivovaru Svijany vaří už od roku 1564 a téměř 460 let tak blahodárně působí na své konzumenty zevnitř. Letošní rok v tomto směru přinesl novinku – vybrané kvalitní suroviny a meziprodukty vznikající při výrobě piva budou na ně poprvé působit i zvnějšku zásluhou nově otevřených pivních lázní.

Foto: archiv Pivovar Svijany

Zámek ve Svijanech a zdejší pivovar tvoří nerozlučný pár několik století. „Zámek a pivovar patřily odjakživa k sobě a proto jsme se rozhodli, že památku zrekonstruujeme a zpřístupníme veřejnosti,“ uvedl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík poté, kdy pivovar v roce 2013 koupil zámek od soukromého vlastníka zpět. Do obnovy zámeckého areálu pak investoval přes 100 milionů korun. Už v polovině roku 2016 tam otevřeli expozici věnovanou unikátním archeologickým nálezům z oblasti, později přibyla restaurace, hotel, informační centrum.

Zdroj: archiv Pivovar Svijany

Pivní lázně z bývalé školy

Teď dokončili svijanští další projekt – v bývalé škole stojící naproti zámku vybudovali pivní lázně. Jejich výstavba byla zahájena v únoru loňského roku, ale vlivem covidové situace a nedostatku stavebního materiálu se stavba protáhla až do roku letošního. Před rokem to byly jen obvodové zdi, uvnitř udusaná hlína a staré polozbořené cihlové zdi. „Rekonstrukce značně zchátralé památkově chráněné budovy a její vybavení přišly na 9,5 milionu korun,“ uvádí spolumajitel Svijanského pivovaru a předseda představenstva Tomáš Kučera.

"Budovu jsme staticky zachránili a dali jí i novou náplň,“ říká manažer zámku Libor Stejskal s tím, že budova je památka chráněná státem, a proto k ní bylo zapotřebí přistupovat citlivě. Architekti ponechali částečně odhalený krov, původní jsou dveře včetně portálů. "V rámci rekonstrukce jsme odhalili i původní pískovcovou dlažbu, která byla zadupaná pod patnácti centimetry hlíny," dodává Libor Stejskal. Dlažbu očistili a použili znovu ve vstupu do lázní.

Hotel & Zámek Svijany nabízí ubytování, na podzim a v zimě však návštěvnost klesá. A tak se zrodil nápad vybudovat v místě pivní lázně. „Potřebovali jsme hostům nabídnout i nějakou wellness zábavu, a jakou jinou v pivovarském hotelu, než pivní lázně," říká Libor Stejskal. Pivní lázně však nejsou součástí hotelu. „Cílíme totiž nejen na hotelové hosty, ale i na návštěvníky z okolí," uvádí manažer a zdůrazňuje, že se chtějí odlišit od druhých. „Naše lázně jsou rustikální, využíváme původní materiály jako jsou dřevo a kámen“.

Zdroj: archiv Pivovar Svijany

Koupel pro 1 - 4 osoby

Pro pivní koupel jsou k dispozici 2 místnosti, které jsou v provozu po hodinách a tzv. „na střídačku“. Hosté tak mají zajištěno naprosté soukromí. Dubové vany jsou vyrobeny od Bednářství Fryzelka z Vlachovic. Jedna místnost disponuje 1 vanou a má tak max. kapacitu 2 osob, druhá místnost má kapacitu max. 4 osob, vany jsou v ní umístěny 2. Péče o celodřevěné dubové vany je pochopitelně náročná, po každé koupeli musí následovat pečlivé čištění. „Dřevěná vana ale k zážitkové koupeli prostě patří a použití kovových van, které mají snadnější údržbu, nám přišlo jako „obírání zákazníka o jedinečný zážitek“ jak zdůrazňuje Libor Stejskal.

Návštěvníci se nekoupou přímo v pivu, ale do vody přidáváme suroviny, které se používají k jeho výrobě. Do lázně se přimíchávají živé pivovarské kvasnice, jemně nadrcený světlý i tmavý slad, který funguje jako peeling, a granulovaný chmel. Teplota perličkové pivní směsi je 34 až 38 °Celsia. U každé vany je výčepní stojan a ten, kdo si objedná koupel, má k dispozici celý 15litrový soudek piva, kroužkovaný ležák Zámek, s nímž může naložit podle libosti – buď jen pít nebo si ho přidávat do koupele. „Klademe důraz na to, aby bylo pivo kvalitní. Každý sud se naráží přímo těsně před samotnou koupelí“ říká Stejskal. Pro hosty jsou připraveny i tradiční ručně vyráběné preclíky z pekařství U Rýdlů z Lázní Bělohrad.

Zdroj: archiv Pivovar Svijany

Odpočinek na lůžku ze slámy

Po koupeli, jejíž délka se doporučuje v rozmezí dvaceti až třiceti minut, následuje odpočinek na lůžku z pšeničné slámy, kdy se organismus uklidní a harmonizuje. Prohřáté tělo se přestane potit, svaly se uvolní, srdeční tep se zpomalí, klesne krevní tlak a tělesná energie se obnoví. Pokožka zároveň vstřebá účinné látky, které na kůži koupelí ulpěly, bude očištěná a omlazená. „Pivní lázně uspokojí i tu nejnáročnější klientelu. Prémiová kvalita pivovarských surovin Pivovaru Svijany, stylové prostředí a profesionální péče, to je záruka nezapomenutelného zážitku, díky němuž se hosté budou do našich pivních lázní jistě opakovaně vracet,“ zastává názor Libor Stejskal. V budoucnu chtějí v lázních nabídnout také sladové zábaly a masáže.

Zdroj: archiv Pivovar Svijany

Pivní kosmetika jako vzpomínka

Hezkou vzpomínkou na návštěvu pivních lázní i vhodným dárkem pro každého milovníka piva je svijanská pivní kosmetika, která díky extraktu z pivních kvasnic a chmele příznivě působí na pokožku. Pivovarské kvasnice a chmelové extrakty hydratují, čistí a vyhlazují pokožku a obsažené vitamíny zklidňují podrážděnou pleť. Vybrat si můžete mezi sprchovým gelem, vlasovým šamponem, bylinnou koupelovou solí a dalšími produkty.

Zdroj: archiv Pivovar Svijany

Objednávky realizujte na webu

Lázeňskou pivní proceduru si zarezervujete na webu pivnilaznesvijany.cz, kde také naleznete řadu upřesňujících informací. Návštěvu lázní můžete také někomu blízkému věnovat formou dárkového poukazu, který zakoupíte buď na zmíněných webových stránkách nebo přímo na recepci pivních lázní.

Bohumil Brejžek