Třicetileté výročí existence oslavila letos v lednu soběslavská společnost Banes.

Výstavba nového areálu. | Foto: BANES, spol. s r.o.

Firmu, která se soustřeďuje na CNC rotační obrábění a soustružení přesných dílců, založil coby ryze českou společnost Pavel Baloun. V současné době má společnosti dvě provozovny, v nichž pracuje na sto osmdesát zaměstnanců. Od nastávající sezony je společnost navíc generálním partnerem hokejového Motoru.

Co je u vás ve firmě nového?

Začali jsme stavět další halu. Nachází se v blízkosti této v ulici Na Pískách. Bude ještě o něco větší, než je tato. Hotovo by mělo být zhruba za dva roky.

Pavel Baloun, jednatel společnostiZdroj: BANES, spol. s r.o.

To znamená, že budete přijímat nové zaměstnance?

Nedostatek zaměstnanců nemáme. Když ale vidím nějakého člověka, který je šikovný a vyučený v oboru, vezmeme ho bez ohledu na to, jestli ho teď momentálně potřebujeme nebo ne. Zaměstnanci jsou totiž dle mého názoru u každé firmy to nejdůležitější. Jaké máte zaměstnance, takové máte výsledky.

Stavíte novou halu, každý rok investujete nemalé peníze také do rozvoje. Pořad platí, že vše platíte z vlastních zdrojů?

Ano. Z dotací jsme tu nepostavili nic, vůbec nic. V poslední době jsme si tu nechali instalovat solární panely a ani na ty jsme nakonec žádné dotace nechtěli. Ono je to na druhou stranu lepší, že nám do toho nikdo nekecá…

Letos slavíte třicet let existence. Měl jste někdy chuť se na to vykašlat?

To je jasné! To mám i dnes (smích). Většinou mě naštvou úředníci. Občas je to složité s některými zákazníky nebo obchodními partnery, ale chápu: každý chce pro svou firmu to nejlepší. U úředníků to tak ale není. Někdy se mi zdá, že jim dělá přímo radost někoho sekýrovat. A to mě dokáže vytočit.

Co bylo podle vás mezním okamžikem, kdy se začalo firmě dařit?

Říkám to každému, byla to ta krize v roce 2008, jak najednou zničehonic přestala být práce a firmy začaly propouštět. My jsme nikoho nepropustili, ale domluvili jsme se, že si snížíme mzdy a nějak to přečkáme. A pak jsem se domluvil, spíš ukecal, s našimi dodavateli strojů z Japonska, že si od nich koupím levně pět strojů, ale zaplatím je až po krizi. Oni se trošku cukali, ale nějak se mi povedlo tehdy přesvědčit i banku, že nás podrží, kdyby plán nevyšel. Takže jsme nakoupili stroje, a když krize skončila, měli jsme lidi, stroje i chuť něco dělat. Tím, že spousta dodavatelů v té době zkrachovala a z dodavatelských řetězců vypadla, my jsme do nich snáze naskákali a od té doby to jde každým rokem nahoru.

Na co se specializujete?

Vyrábíme drobné rotační součástky, dejme tomu do průměru 50 milimetrů. Snažíme se, aby naše výrobky byly co nejsložitější a nejpřesnější, abychom si za to mohli říct co nejvíce peněz a neměli jsme moc konkurence. Snažíme se dělat výrobky s vyšší přidanou hodnotou, proto také pomalu opouštíme automotive, protože se tam hodně tlačí na cenu. Když v tomto odvětví něco děláme, pak jsou to zase složité výrobky - vymysleli jsme nějakou jinou technologii, koupili stroj, který konkurence nemá a tak podobně.

V čem je podle vás vaše společnost nejlepší?

Já myslím, že jsme dobří tím, že to tak neprožíváme. Když tu máme jednání se zákazníky, o byznysu se bavíme třeba jen půl hodiny, pak přejdeme do obecnější roviny a najednou zjistíme, že máme společné zájmy, že rádi cestujeme, chodíme po horách, a tak se začneme bavit o těchto věcech. A jaksi mimochodem zjistíme, že jsme udělali kontrakt za 30 milionů korun (smích). Snažím se, aby byl ten obchod o domluvě, obě strany musí být spokojeny, jinak to nebude dlouhodobě fungovat. Lidé se potkávají, mluví spolu, čím víc, tím se dostáváte do osobnější roviny a to je z mého pohledu pro obchod dobré.

Co byste si přál do dalších třiceti let? Máte nějaké sny?

Abychom byli všichni zdraví a firma také. Vždycky máme nějaké cíle. Teď jsme začali stavět novou halu. Těším se, až bude hotová. Máme připravené zajímavé technologické projekty, koupili jsme zámek v Choustníku, který pomalu opravujeme. Až tam bude krásný park a budou tam chodit lidé, to bude radost!

