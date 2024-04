V České republice v poslední době probíhá živá diskuse nad některými návrhy Národní ekonomické rady vlády. Jedním z vážně míněných návrhů je úprava zákoníku práce, která by zavedla revoluční možnost dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu.

Návrh je v mnoha směrech pozoruhodný a měl by o něm vědět každý zaměstnanec. Zaměstnavatel by měl možnost dát zaměstnanci výpověď v podstatě kdykoliv. Dnešní právní úprava je přitom taková, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů jasně uvedených v zákoně.

Zavedení výpovědi bez udání důvodu by bylo úplným popřením principů zákoníku práce. Ty dávají zaměstnancům větší míru jistoty a zaměstnavatele omezují v možnosti zbavit se zaměstnanců zcela podle svého uvážení. Příčina je zřejmá. Je jí nerovnost vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec je zaměstnavateli během trvání pracovněprávního vztahu ve výkonu své práce podřízen. A co je ještě důležitější, zaměstnanec je i se svou rodinou finančně vysoce závislý na své práci jako obvykle jediném zdroji svého příjmu a obživy. Proto zákoník práce chrání zaměstnance tím, že omezuje možnosti zaměstnavatele dát mu výpověď. Přirozeně to není zcela nemožné, ale za jasných pravidel. Přípustné jsou organizační důvody, tedy např. nadbytečnost zaměstnance nebo když ze strany zaměstnance dojde k porušení pracovních povinností.

Jak by tedy zavedení výpovědi bez udání důvodu mohlo vypadat prakticky? Na to ani člověk nemusí právníkem. Stačí si přečíst některé komentáře na sociálních sítích. Reakce jsou jednoznačně negativní. Jako například tato: „Tohle to už jsme zažili v devadesátkách kdy se propouštělo jak na běžícím páse, kdy člověk přišel do práce a na stole našel výpověď. Kdo by to odskákal první? No matky s malými dětmi a pak ti, kdo mají pár let do důchodu a kdy podle zaměstnavatele jsou už málo výkonní. No a příklad dnes, kdy je člověku 50+ tak má fakt problém najít práci odpovídající jeho kvalifikaci nebo praxi.“

Já k tomu dodávám, že k vyhazovu zaměstnanců bude moci docházet i z dalších důvodů – kvůli odlišným politickým názorům, sexuální orientaci či kvůli tomu, že zaměstnanec bude chtít založit odbory.

V případě zavedeni výpovědi bez udání důvodu nenávratně rozvrátíme základní stavební kámen pracovního práva, kterým je ochrana zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu. Zákoník práce tak bude výhodný jen pro silnější stranu pracovněprávního poměru – zaměstnavatele. To by mělo být pro každého člověka se smyslem pro spravedlnost zcela nepřijatelné. Pro mě určitě je.

