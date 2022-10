Začátkem roku 2022 vstoupilo na český hazardní trh světoznámé Betano casino online spolu se sázkovou kanceláří a hned ze startu vytáhlo své nejlepší bonusové zbraně. Zamíchá Betano kartami tuzemským online casin a osloví české hráče?

Betano – světoznámá značka na českém trhu

Betano se stalo historicky prvním zahraničním casinem, které splnilo podmínky nového loterijního zákona a zařadilo se mezi licencovaná česká online kasina. Betano jako zkušený hráč v hazardním světě vytáhlo z rukávu již od samého začátku senzační bonusové nabídky, které tak trochu zastínily některá již zaběhlá online casina v ČR.

Betano casino bonusy nejen pro nové hráče

Betano si připravilo casino bonusy nejen pro nové hráče, ale také každodenní odměny pro kohokoliv, kdo má chuť hrát. Navíc existuje ještě Betano promo kód, který otevírá bránu k dalším fantastickým bonusům.

Betano bonus za registraci zdarma

Betano bonus za registraci zdarma je bezpochyby nejlepším benefitem, protože obsahuje rovnou 2 odměny, které dávají hráčům příležitost vyhrát peníze zdarma! Jedná se o:

50 free spinů do hry Multi Vegas 81

bonus v hodnotě 300 Kč zdarma na kurzové sázky

Jakmile si tedy v Betano online založíte účet, tak získáte volná zatočení do hry. Hrajte Betano automaty s bonusem a splňte si své sny, bez toho aniž byste museli utrácet vlastní peníze.

Další Betano casino bonusy

Zmíněné Betano bonusy zdarma za registraci odstartují bohatou smršť odměn. Následovně je pro vás totiž připraven vstupní bonus až 3000 Kč k prvnímu vkladu a exkluzivní promo akce. Díky akčním nabídkám, které probíhají doslova každý den, si můžete přijít na opravdu hodně free spinů! Velmi oblíbené je také aktuální Kolo štěstí, ve kterém si lze vytočit až 50 volných otoček zdarma!

Betano casino pár postřehů na závěr

Jak jste se mohli dočíst, tak Betano je postaveno opravdu na pevném základě a nebojí se nabídnout svým hráčům špičkové služby, ať už jde o výherní automaty od TOP vývojářů her, napěchované casino bonusy zdarma a v neposlední řadě skvělou zákaznickou podporu. Určitě jste si mohli všimnout stále se rozšiřující reklamy na Betano, které se nebojí prosadit, protože ví, že má co nabídnout.

Otázkou tedy stále zůstává „Zamíchá Betano kartami tuzemským online casin?“ My myslíme, že ano, protože už nyní můžeme vidět posun některých online casin směrem k lepšímu. Ať už Apollo casino nebo Forbes přidalo skvělé bonusy do své nabídky, tak i největší sázková společnost Tipsport zvýšila svůj registrační bonus ze 150 Kč na 300 Kč. Záleží, jestli je to reakce na Betano konkurenci. Nechme se překvapit, jak se bude hazardní trh v Česku dále rozvíjet.

