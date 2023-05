Kultovní Zámostí se blíží! Třebíč roztančí 2. a 3. června se Skupinou ČEZ coby titulárním partnerem.

ilustrační foto | Foto: www.zamosti.cz

Letošní Zámostí bude mít pořadové číslo 25. Půlkulaté jubileum tradičního kulturního festivalu přijede do Třebíče oslavit kapela, která hrála i na úplně prvním ročníku Zámostí, valašskomeziříčská Mňága a Žďorp. Mezi další taháky na hlavní scéně ČEZ ENERGY STAGE patří Wohnout, PSH, Mydy či Zrní. Na taneční scéně se představí Ventolin nebo 58G.

Po dlouhých letech se na festival vrátí šapitó. „Bude to naše třetí scéna. Odpoledne tu bude probíhat program pro děti, večer ji využijeme na projekty, co se nevešly na taneční scénu,“ představuje novinku organizátor David Šťastný. „Ale kostra akce jako takové se nemění. Program na hlavní scéně nabídne průřez napříč žánry, ve stanu se soustředíme na aktuální rapové a taneční interprety. Chybět nebude ani Zámostí v modrém, výstava Open Per4mance a k tomu spousta dalšího doprovodného programu. To, kvůli čemu lidé na Zámostí tak dlouho chodí, na louce i ve městě samozřejmě najdou,“ dodává Šťastný.

Již zmíněné Zámostí v modrém hudbou a světelnými efekty originálním způsobem oživuje celou Židovskou čtvrť a je zdarma přístupné úplně pro každého. Naladit se na festival mohou návštěvníci hned na dvou výstavách Open Per4mance. Vernisáže jsou naplánované na pátek 19. května: v 17 hodin v galerii Tympanon v areálu zámku začíná výstava pořádaná ve spolupráci s Muzeum Vysočiny Třebíč, v 19 hodin výstava pořádaná s galerií G34 na Subakově ulici.

Hvězdy Zámostí 2023

ČEZ ENERGY STAGE

Wohnout, Mňága a Žďorp, PSH, MYDY, Annet X & Champion Sound, Zrní, Schodiště, Mutanti hledaj východisko a další….

Taneční scéna

58G, Dollar Prync, Ventolin, NobodyListen, Pain & Magenta, Bratři, Hello Marcel a další…

Šapitó

HRTL, Akira, Blofeld, Trevor Linde a další…

Vstupenky

Do 28. 5. stojí 890 korun na oba dny.

K dispozici jsou na webu www.zamosti.cz, v Hudebních Nástrojích Třebíč na Karlově náměstí 50/61 a v copy centru Kapucín na Blahoslavově 10.