V Plzni je připraveno hned několik velkých projektů, které významně promění a zkvalitní lokality, na nichž mají vzniknout.

Foto: Statutární město Plzeň

AMESIDE:

Mezi největší patří osmimiliardový projekt nové městské čtvrti AMESIDE v centru, jenž plánuje soukromý investor na zanedbaném území naproti hlavnímu vlakovému nádraží v Plzni. Projekt zahrnuje bytové domy s více než 120 byty, přes 21 tisíc m2 kanceláří a okolo 100 obchodů. Čtvrtina ploch je potom určena pro občanskou vybavenost, tj. pro sport, volný čas a zábavu. Parkování pro 1500 aut by mělo být umístěno v podzemí části. Autorem návrhů nové čtvrti jsou architekti londýnského studia Chapman Taylor a českého AGE project. V případě tohoto projektu je již požádáno o vydání územního rozhodnutí. Podle aktuálního harmonogramu se počítá se zahájením výstavby v roce 2024. Předcházet by tomu ještě mělo vydání územního rozhodnutí a následně i stavebního povolení (pravděpodobně během roku 2023). Nová čtvrť by mohla být dokončena v roce 2027.

primátor města Plzně Pavel ŠindelářZdroj: Statutární město PlzeňJak to vidí primátor Plzně Pavel Šindelář? „Jsem rád, že se projekt AMESIDE dostává do další fáze a vše je nyní připraveno pro územní řízení, nastává tak nejdůležitější krok přípravy. Je vidět, že naše společná dohoda funguje, spolupráce běží, tedy že město nastavilo pravidla využití dané lokality, investor je akceptoval a dodržuje. V Plzni vznikne moderní čtvrť, která zcela zásadně změní a významně zkvalitní ráz Americké ulice a jejího okolí, propojí lokalitu hlavního nádraží v prostoru Paluby Hamburk až po náplavku. Těším se na to.“

VizualizaceZdroj: Statutární město Plzeň

PRYČ S CARIMEXEM:

Další zanedbaná lokalita, která zásadně změní svou tvář, se nachází v areálu bývalého Carimexu při Rokycanské ulici. Primátor Plzně před několika dny podepsal se zástupci tří soukromých společnosti dohodu o narovnání a spolupráci, díky níž bude mimo jiné odstraněna právě nepovolená stavba bývalého autosalonu. Nedostavěný sedmipatrový objekt, jenž je už řadu let v dezolátním stavu, nahradí komplex budov s kancelářemi, byty i obchody. Partnery dohody jsou město Plzeň, Vodárna Plzeň a. s., a společnosti InterCora, spol. s. r. o., RP Letná, a. s., a MS Letná, a. s. Bourat by se mohlo už příští rok, výstavba by pak mohla začít v roce 2024.

Jak to vidí primátor Plzně Pavel Šindelář? „Carimex je jedním z prvních objektů, kolem nichž musí projet každý, kdo přijíždí do našeho města od Prahy. Ta lokalita si zaslouží, aby torzo konečně zmizelo a jsem proto rád, že máme nyní na stole podepsanou dohodu, díky níž se můžeme posunout,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář.