Návštěvníci mohou spatřit originální dílo, které je hluboce inspirováno přírodou a jejími tajemstvími.

Výstava v ZČG Miloš Ševčík Essentia minimalis. | Foto: ZČG

U příležitosti nedožitých 85 let připravila Západočeská galerie v Plzni retrospektivní výstavu výjimečného umělce a klatovského rodáka Miloše Ševčíka. Výstava nazvaná Miloš Ševčík: Essentia minimalis se zaměřuje především na vrcholnou fázi jeho tvorby, od konce 90. let až do jeho předčasné smrti v roce 2007. Návštěvníci tak mohou spatřit nejen jeho stylově nezaměnitelné obrazy, ale také jeho kresby a velmi originální plastiky – bubliny.

Miloš Ševčík ve své tvorbě obsáhl všechny tvůrčí techniky, když se jako absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze nejdříve prosadil coby originální a ceněný grafik. Na sklonku šedesátých let, kdy bylo použití umělé hmoty ve výtvarném umění značně inovativní a převratné, experimentoval s umaplexem (barevné plexisklo). Právě v tomto období vznikly objekty zvané „bubliny“, které byly zcela mimořádnými z důvodu použití experimentálního materiálu umaplexu. Sám autor je považoval za jedny ze svých nejoriginálnějších děl.

Ve stejném období vznikaly také jeho první semiabstraktní velkoformátové olejomalby. V době normalizace, kdy mu bylo znemožněno vystavovat, se věnoval především kresbě. Po listopadu 1989 se vrátil k rozsáhlým sériím monumentálních obrazů.

Dílo Miloše Ševčíka je hluboce inspirováno přírodou a jejími tajemstvími. Jeho základními tématy jsou početí, zrození, vznik a počátek, ale také nejistota existence a obtížnost skutečné přítomnosti.

Výstavu je možné navštívit každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin ve výstavní síni „13“, Pražská 13, Plzeň až do 29. září 2024.

