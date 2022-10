V IT chybí na 30 tisíc odborníků. „Když jsem procházel inzeráty a hledal jsem práci, všude jsem viděl pozice programátora,“ popisuje Adam Sattler realitu pracovního trhu. Toto zjištění spolu s faktem, že i renomované firmy jsou ochotné kvůli kritickému nedostatku lidí přijmout začátečníky, ho přiměly k rekvalifikaci.

Adam Sattler dříve pracoval jako krupiér. Ačkoliv si mnozí představují, že dělat v kasinu, kde je vzrušující atmosféra a padá jedna sázka za druhou, je práce snů, realita je ale trochu jiná. „Musíte si zvyknout, že ať děláte cokoliv, tak na vás vždy bude někdo naštvaný. Pokud se hráčům nedaří, začnou vás kolikrát dost hrubě urážet a někdy je to na hraně toho, co se dá snést,“ popisuje. V kasinu v centru Prahy vydržel tři roky, než začal uvažovat o změně.

Do IT to jde i bez vysokoškolského diplomu

Jenže sehnat místo v jiném oboru nebylo snadné. „Když jsem procházel nabídky práce, všude byly inzeráty hledající programátory,“ popisuje Adam Sattler. Ostatních nabídek bylo málo a rozhodně nebyly tak lákavé jako ty z IT, proto se rozhodl pro rekvalifikaci. „Původně jsem si myslel, že je k tomu potřeba vysoká škola, protože dělat programátora přece není jen tak,“ říká Adam Sattler a dodává: „Jenže já jsem na vysokou nechtěl. Nepotřeboval jsem teoretické studium, ale praxi. Nakonec jsem se rozhodl pro bootcamp Green Fox Academy.“

Za 4,5 měsíce byl připravený začít pracovat jako junior programátor

Pak už to šlo ráz na ráz. „Vůbec jsem netušil, že je možné se toho tolik naučit za tak krátkou dobu,“ poznamenává Adam Sattler a dodává: „Do měsíce po dokončení kurzu jsem podepisoval pracovní smlouvu a v zaměstnání nyní využívám víc jak 90 % toho, co jsem se v bootcampu naučil. Jít do Green Foxu bylo moje nejlepší životní rozhodnutí.“ V současnosti zastává pozici .NET a Sitecore developera ve společnosti Internet Projekt. Právě toto místo mu zajistil organizátor kurzu, který napřímo spolupracuje s několika desítkami firem, které dříve marně sháněly IT specialisty.

Dobrý plat, flexibilní pracovní doba a jistá budoucnost

To a ještě mnohem víc nabízí práce v IT. V oboru chybí nejen programátoři, ale i celá řada dalších odborníků – konzultantů, administrátorů či analytiků. Takže uplatnit se zde mohou lidé s nejrůznějšími dovednostmi. Navíc s ohledem na postupující digitalizaci jsou hodně žádaní specialisté, kteří mají předchozí zkušenosti z jiných oborů.

Přemýšlíte-li o změně a rekvalifikaci, pak rozhodně vyzkoušejte kariérní kompas, který najdete na stránkách bootcampu Green Fox Academy. Ukáže vám směr a doporučí specializaci v IT, která bude nejvíce vyhovovat vaší osobnosti a také bude odpovídat vašim očekáváním.

V IT můžete začít i jako „neprogramátor“

Pokud si na práci programátora netroufáte či vás neláká, zkuste kurz Salesforce specialisty. Díky němu se se vám otevřou hned tři různé dveře (Salesforce administrátor, analytik či konzultant) a vaše znalosti bude potvrzovat mezinárodně uznávaná certifikace Salesforce Certified Administrator.

Máte-li větší ambice, pusťte se do kurzu Junior programátora. Při intenzivním denním studiu se naučíte programovat za 4,5 měsíce, při volnějším tempu a učení po večerech a víkendech pak za měsíců deset. Tato varianta je ideální, pokud se rozhodnete rekvalifikovat při zaměstnání.