Zapojte se do Dáme na vás a oživte Brno svými projekty

Máte k dispozici celkem 35 milionů korun. Co s nimi uděláte? Maximální limit na jeden nápad je 5 milionů korun, takže celkem jich uskutečníme minimálně sedm. Festival pro děti, cykloakce pro seniory nebo nová klubovna pro všechny? Co to bude? Je to ve vašich rukou. Zapojte se až do 15. května se svou myšlenkou do participativního rozpočtu a my Dáme na vás.

Dáme na vás | Foto: Statutární město Brno