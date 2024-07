Někdy zbytečně hledáme složitá řešení tam, kde to není potřeba. To platí i pro čištění střechy.

Mech na střeše se dá účinně odstranit jen horkou vodou. | Foto: DOMERINO®

Pozor na osvědčené tipy na likvidaci mechu, můžete si zničit zahradu

Poradil vám soused, že mu na čištění střechy báječně fungovala modrá skalice nebo dokonce jen obyčejná sůl? Nejspíš se ale zapomněl zmínit o tom, že úroda na zahradě už není, co bývala. Také v hobby marketech se to přípravky na hubení mechu jenom hemží. Ale málokdy se dozvíte, co tyto chemikálie udělají s vaší zahrádkou.

Mech na střeše zlikviduje horká voda bez jakékoliv chemie

Než se pustíte do čištění střechy, měli byste vědět, že i zdánlivě neškodná kuchyňská sůl naruší rovnováhu půdy. Kvůli zasolení se zvyšuje pH půdy a dochází k oslabení kořenového systému. To může vést až k odumření rostlin. A zamořit si zahradu kvůli čisté střeše nestojí za to, když řešení je tak jednoduché – na likvidaci mechu stačí horká voda bez jakékoliv chemie!

Střešní krytině škodí nejen mechy, ale také lišejníky a další nečistoty.Zdroj: DOMERINO®

Vyhrajte bitvu s mechem do posledního kořínku

Aby čištění střechy horkou vodou fungovalo, je nutné dodržet správný postup. Mech na střeše odumírá včetně kořenového systému při teplotě vody kolem 50 °C. Vyšší teplota vody není vhodná, protože by mohla poškodit střešní tašky.

Zároveň při mytí střechy potřebujete dostatečný průtok a tlak vody, abyste odstranili mech, lišejníky a další nečistoty, které se za dlouhé roky zakously do střešní krytiny. Polévat střechu horkou vodou z hrnce tak nebude to pravé.

Čištění horkou vodou vyžaduje správné vybavení a zkušenosti.Zdroj: DOMERINO®

Svěřte čištění střechy profesionálům

Dodržet správný postup při čištění střechy je klíčové nejen proto, abyste získali krásný výsledek, ale také kvůli tomu, abyste nepoškodili střešní krytinu. Příliš horká voda nebo vysoký tlak může nadělat víc škody než užitku. Proto raději čištění střechy nechte na profesionálech z DOMERINO®.

Díky 30 letům zkušeností společnost vyvinula ekologický způsob čištění, který přizpůsobí na míru jakékoliv střešní krytině bez obav z poškození. A aby výsledek vydržel dlouhé roky, na závěr čištění používá nanotechnologickou impregnaci.

Po profesionálním čištění střecha opět září svou původní barvou.Zdroj: DOMERINO®

Proč je mech na střeše tak velký problém?

Má odstranění mechu ze střechy vůbec cenu? Rozhodně se nejedná jen o estetický problém! Kořínky mechu se zavrtávají hluboko do tašek a postupně narušují jejich strukturu. Napadené tašky nasakují vodu jako houba, a když udeří mráz, voda zmrzne a vytvoří další trhlinky. Výsledek? Tašky se budou postupně drolit a praskat. Rekonstrukce střechy vás tak čeká o mnoho let dříve, než kdybyste mech ze střechy odstranili. Proto čištění střechy rozhodně neodkládejte.