Měsíc září se ponese v duchu konce letní sezony a v Ostrově se uskuteční hned několik akcí přes koncerty, filmy i zábavu. Zapište si akce do Vašeho kulturního kalendáře. Přinášíme Vám to nejlepší z Ostrova.

Ostrov - zámek | Foto: Město Ostrov

Česká kultovní kapela Pražský výběr přijede do Ostrova! 14. září vystoupí původní složení v čele s Michaelem Kocábem, Vilémem Čokem i s ostatními členy kapely a v Zámeckém parku zahrají své nejznámější hity i skladby v novějších úpravách. Speciálním hostem je kapela Pumpa. Vstupenky a více informací naleznete na odkazu zde.

Stand up Na stojáka na Letní scéně při MDDM (Městský dům dětí a mládeže). Do Ostrova dorazí nejstarší a nejlepší seskupení, které letos slaví 20 let působení na scéně - 17. září Vám zlepší náladu Karel Hynek, Lukáš Pavlásek a Tigran Hovakimyan. Více o akci na stránkách zde.

18. září zavítá do Ostrova Karlovarský symfonický orchestr. V kostelu Zvěstování Panny Marie v Klášterním areálu aneb Posvátném okrsku zazní Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka pod taktovkou dirigenta Ondřeje Vrabce. Vstupenky k prodeji na stránkách zde.

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana – již 56. ročník festivalu bude v Ostrově probíhat od 22. do 27. září.

V rámci festivalu se můžete těšit na zajímavé hosty – režisér Zdeněk Troška nebo herečka Simona Stašová, filmové projekce – Vlny, Amerikánka nebo Princezna na hrášku, a také zajímavé besedy.

V úterý 24. září by si milovníci humoru neměli nechat ujít divadelní představení Pánská šatna aneb Mušketýři v Mexiku. Představení plné humoru a písniček vychází z kolektivní improvizace hereckých kolegů, sdílejících bezmála 40 let společnou divadelní šatnu. Těšit se můžete na Martina Dejdara, Petra Vacka, Jana Jiráně, Martina Janouše a Petra Hojera.

Kompletní program, informace a další odkazy ohledně filmového festivalu hledejte na odkazu zde.

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. se v Ostrově 27. září od 19 hodin představí hudební a divadelní číslo Il Pianto Amoroso. V představení účinkují Hana Blažáková & Collegium Marianum. Zazní skladby od autora J. C. F. Fischera a dalších barokních skladatelů.

Poslední zářijový víkend se ponese v duchu tradičních ostrovských akcí – historického symposia a Michaelské pouti.

Již 7. ročník historického symposia pojednává o tématu Sakrální památky Ostrovska a západního Krušnohoří a Významná výročí města Ostrova. Symposium bude probíhat 27. a 28. září na zámku v Ostrově a v zastupitelském sále se vystřídá celkem až 20 přednášejících a zajímavých hostů. Podrobný program přednášek naleznete zde. Vstupné je zdarma a můžete dorazit pouze na přednášku libovolného výběru. V rámci symposia proběhne 27. září v 16.30 na Staré radnici vernisáž k nově obnovené výstavě Toskánských Habsburků na ostrovském panství.

V neděli 29. září se na Starém náměstí uskuteční rodinná akce Michaelská pouť, kde si své najdou děti i dospělí. Pestrý program bude probíhat nejenom na Starém náměstí, ale také na zámku, v Ekocentru či Posvátném okrsku. Připraven je vskutku bohatý program po celý den – koncerty, divadelní vystoupení, výstavy, dílničky pro děti, besedy a spoustu dalšího. Kompletní program naleznete na stránkách zde.

Zapište si akce do svého kulturního kalendáře a pojďme si společně užít jedny z posledních letních dnů v Ostrově. Pro více informací a ještě více akcí z Ostrova sledujte kalendář kulturních akcí na odkazu zde. Těšíme se na Vás!