Město se musí stát aktivním hráčem na trhu s byty. Cestou je vznik městského developera a přestavba budov.

Vizualizace nové čtvrti v Severní zóně a parku u Piletického potoku | Foto: Pelčák a partner architekti

Dostupnost a bydlení je klíčovou otázkou pro další volební období. Hradec Králové v této oblasti zaspal několik desetiletí. Chybějí nám obecní byty, nabídka pro seniory nebo pro mladé rodiny, nemluvě o bydlení pro studenty, učitele nebo zdravotníky.

Změna pro Hradec a Zelení proto připravili detailní program, jak zvýšit nabídku bydlení. Inspirujeme se v obcích, kde to funguje, a třeba i v zahraničí.

Nová bytová politika města má být opřená o dva základní pilíře. Prvním je důsledná pasportizace městského majetku. Chceme, aby rekonstrukce nebo přestavba na byty byla prioritou. Ruku v ruce se snižováním energetické náročnosti a veřejnými dotacemi.

Druhým pilířem je založení Městské developerské společnosti. Po vzoru Prahy, která takto k výstavbě bytů připravuje – třeba formou architektonických soutěží – skoro tři desítky lokalit v hlavním městě.

Bohužel, vládnoucí koalice i část opozice podporují prodej pozemků, na kterých by město mělo stavět dostupné bydlení, developerům. Týká se to rovněž jedinečného území tzv. Severní zóny za areálem Dopravního podniku. Na jedné z posledních rozsáhlých ploch v majetku města by mohlo vzniknout až 1200 bytů.

Navrhujeme, aby bytové výstavbě předcházela unikátní revitalizace Piletického potoka. I díky ní obyvatelé blízkého Slezského Předměstí nepřijdou o prostor pro procházky a rekreaci.

Již v letošním roce byly v rozpočtu města vyhrazeny peníze na projektovou přípravu. Bohužel zastupitelé, z nichž někteří se ani nijak netají svým zájmem prodat území Severní zóny developerům, neschválili výběrové řízení na projektanta. Tím byl celý proces přerušen.

Ihned po volbách proto chtějí kandidáti Změny pro Hradec a Zelených přípravu revitalizace znovu otevřít. Lídr kandidátky Adam Záruba k tomu dodává: „Nesmíme dopustit, aby někteří místní politici jedinečné a nenahraditelné území severní zóny rozprodali spřáteleným developerským firmám. Musíme tuto lokalitu ubránit pro potřeby města a jeho obyvatel!“

Proto po volbách budeme usilovat o zřízení Městské developerské společnosti, která bude výhradně městským podnikem, kontrolovaným nezávislými odborníky. Znovu otevřeme otázku dokončení urbanistické studie okolí Piletického potoka.

Pokud by byl do lokality vpuštěn developer, je vysoce pravděpodobné, že nemalá část bytů by skončila jako spekulace – uložení peněz nebo pro další, komerční pronájem. Proto chceme, aby zástavba takto cenné lokality byla plně v režii města. Jen město také zaručí, že zde bude dostatek zeleně, mateřská škola, hřiště pro děti, sportovní hala a další občanská vybavenost.

Více z programu Změny pro Hradec a Zelených najdete na: ZDE