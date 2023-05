V domácnostech roste spotřeba jednorázových aerosolových výrobků, které mohou mít dopad na zdraví lidí a kvalitu ovzduší. Běžně užívané jsou zejména antiperspirační spreje, laky na vlasy nebo čisticí prostředky. Vědci v této souvislosti doporučují, aby lidé vyměnili spreje například za tuhé deodoranty, vlasové gely nebo produkty na vodní bázi. Dle odborníků i malé změny v tom, co domácnosti nakupují mohou mít zásadní vliv na kvalitu ovzduší a zdraví lidí.

Aktuální trend odráží i výrobci, kteří stále častěji nabízí alternativy k aerosolovým produktům. Tímto směrem se ubírá i společnost Air Wick, která na trh uvádí novou inovativní řadu automatických osvěžovačů vzduchu na vodní bázi 24/7 Active Fresh.

Celosvětová spotřeba jednorázových aerosolových výrobků se pohybuje okolo 25 miliard plechovek ročně.1 Stále více zákazníků ale tíhne k produktům vyrobených z přírodních materiálů2, bez barviv, ftalátů a chemikálií. Dle výzkumu agentury IPSOS je dokonce více než polovina spotřebitelů ochotna si připlatit za odpovědný nebo udržitelný produkt.3 Výrobci reagují na tento trend vývojem nových inovativních produktů, které mají pozitivní vliv na lidské zdraví a jsou šetrnější k ovzduší. Dle odborníků může i drobná změna v nakupovacích preferencích spotřebitelů znamenat velký posun k lepšímu.

Výrobky na vodní bázi snižují dopad na životní prostředí

Dle studie v časopise Building in Environment jsou i osvěžovače vzduchu na vodní bázi obvykle šetrnější k životnímu prostředí, ovzduší a pro zdraví. Jejich výrobou se vytváří také méně odpadu. Mají tendenci vydržet déle než aerosolové osvěžovače, což znamená, že mohou být ekonomičtější i v dlouhodobém používání.3

Inovativní produkty: první krok ke změně

Značka Air Wick přichází na trh s vůbec první řadou automatických osvěžovačů vzduchu 24/7 Active Fresh se složením na vodní bázi. Náplně jsou tvořeny až z 95% přírodních ingrediencí a obsahují esenciální oleje. Jsou výsledkem promyšleného výběru přísad bez ftalátů, hnacích plynů a barviv. Inovativní složení na vodní bázi je tak příznivější k ovzduší i k lidskému zdraví, pomáhá odstraňovat nepříjemné pachy, znečištění a alergeny. K dostání je strojek s vůní, ale i samostatné náplně: svěží bavlna, jasmínové květy, vanilka & zimolez a mořský vánek.

Přivolejte si k sobě domů vůni jara s Air Wickem

Zakoupit si můžete nejenom strojek s vůní, ale i samostatné náplně: svěží bavlna, jasmínové květy, vanilka & zimolez a mořský vánek. Vyberte si z nabídky 4 vůní tu vaši oblíbenou a užívejte si nepřetržitě domov plný svěží a příjemné vůně, která vydrží až 70 dní.

Jasmínové květy



Vše, co potřebujete k tomu, abyste přivolali kouzlo časného léta domů, bez ohledu na roční období. Náplň na vodní bázi Jasmínové květy oživí Váš domov vůní bílých květů s nádechem zeleného jablka.

Svěží bavlna

Rádi byste Váš domov naplnili vůní radostné, nevinné svěžesti a přírody? Náplň na vodní bázi Svěží bavlna Vám ji vykouzlí.

Vanilka & Zimolez

Hledáte elegantní a uklidňující vůni do Vašeho interiéru? Pak sáhněte po náplni na vodní bázi Vanilka & Zimolez s nádechem květů Zimolezu a jemné sladkosti vanilky.

Mořský vánek

Svěží a povzbuzující vůně v náplni na vodní bázi Mořský vánek přinese do Vašeho domova lehkost a energii, jako když vítr pohání plachty na otevřeném moři.

