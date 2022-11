Světla svítí, stěrače stírají… Kdo by neznal populární filmovou hlášku. Co ale dělat, když světla nesvítí, jak mají? Vždy nestačí jen vyměnit žárovky. Chcete vědět, kde je „zakopaný pes“? Na vině mohou být zoxidované světlomety. Co s tím?

Zoxidované světlomety mají až o 80 % nižší svítivost. Profesionální renovace světlometů se postará o to, aby byly zase v kondici a vaše jízda bezpečná. | Foto: Easy Homes Solutions s.r.o.

Moderní světlomety se vyrábí z polykarbonátů, má to své výhody, ale…

Dnešní světlomety se už dávno nevyrábí ze skla, jak to vídáme na starých veteránech. Na výrobu moderních světel se používají polykarbonáty, které mají nižší hmotnost a snadno se upravují. Každá automobilka tak může světlometům svých vozů dodat jedinečnou podobu a vtisknout tak svůj rukopis i do zdánlivě nenápadného detailu.

Světlomety z polykarbonátů ale mají i jedno velké minus – nedá se říct, že by stárnuly do krásy. S každým rokem žloutnou a časem se začínají na povrchu objevovat větší či menší prasklinky. Hovoříme o oxidaci světlometů.

Dá se oxidaci světlometů zabránit?

Oxidaci světlometů způsobuje mnoho faktorů, například UV záření, kyselé deště nebo soli používané v zimě k čištění silnic od sněhu. Světla z výroby chrání vrchní ochranná vrstva, která oxidaci předchází, ale i ta se časem opotřebuje a sluneční paprsky začnou zbarvovat plast do žluta.

Zoxidované světlomety svítí až o 80 % méně!

Co se dá dělat, když už vaše světlomety zažily lepší časy? Rozhodně není žádoucí nechat to plavat, jak to mají někteří řidiči ve zvyku. Naopak – je nejvyšší čas zakročit. V extrémním stavu se svítivost zoxidovaných světlometů může snížit až o 80 %. Z toho jasně vyplývá, že se jedna o velmi nebezpečný stav. Když pomineme, že auto s tak opotřebovanými světlomety nemusí projít technickou kontrolou, je jízda se zoxidovanými světlomety hazardem.

Nepouštějte se do renovace světlometů svépomocí. Nevyplatí se to. Efekt totiž není zdaleka tak trvanlivý, jako u renovace profesionální. Co dělají detaileři jinak než domácí kutilové?

Profesionální renovace světlometů – efekt vydrží několik let

Zeptali jsme se detailerů z detailingového centra Detailingzavás.cz. „Poškozenou vrstvu zabrousíme a pomocí tekutých polymerů vytvoříme povrch nový.“ Velice propracovaná metoda leptání polymery začíná důkladným mytím. Pokračuje broušením světlometů pod vodou, při kterém se odstraní zoxidovaná vrstva polykarbonátu. Na závěr nanesou detaileři pomocí polymerů na světlomety novou ochrannou vrstvu. Tím se světlům vrátí původní lesk a průzračnost. Ruku na srdce – zvládli byste toto v domácích podmínkách? Na profesionální práci dostanete navíc záruku 4 roky.

Zima se blíží. To je jasná věc. Mlhy, deště, padající sníh – to všechno zhoršuje viditelnost na silnicích. Proč nebezpečí ještě násobit zoxidovanými světlomety? Nepodceňujte stav vašeho vozu a připravte se na nadcházející podzim a zimu včas.