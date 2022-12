Pro dlouhodobě hebkou pokožku bez chloupků

Měsíčně vyhodíte do koše spoustu tupých žiletek a utratíte nemálo peněz za voskové pásky, cukrovou depilaci a další produkty, které zaručují hladkou pokožku bez nežádoucích chloupků? Vyměňte nekončící zápas s neustále rostoucími chloupky za něco, co vám skutečně zajistí dlouhotrvající pocit hladké pokožky bez bolesti jako ze salonu – je na čase vyzkoušet nejmodernější IPL epilátor!

Která z nás by si nepřála dokonale hladkou pokožku bez jediného chloupku, která vydrží déle než pár dnů. Donedávna jsme kvůli tomu musely trávit dlouhé chvíle v koupelně nebo salonu. Tyto doby jsou naštěstí ty tam, a to díky revoluční IPL technologii, která nás bezbolestně v pohodlí domova zbaví nechtěných chloupků až na 6 měsíců. Podívejte se s námi na to, co tenhle moderní fešák umí, pro koho je vhodný a jestli si ho právě vy máte přát pod stromeček!

Šikovný pomocník, který odhalí každý chloupek

IPL přístroj Braun Silk-Expert Pro 5 byl navržený tak, aby vás bezpečně, účinně a bezbolestně zbavil nežádoucích chloupků na všech částech vašeho těla i v obličeji. Čím tmavší chloupek, tím dokonaleji technologie IPL funguje - intenzivní světlo totiž reaguje na melanin, ve kterém se zachytí a chloupek zničí. Tato technologie při dlouhodobém používání alespoň jedenkrát týdně účinně redukuje počet chloupků – od prvního použití si významného úbytku chloupků všimnete už za 4 týdny. Díky redukci a zpomalování růstu chloupků tak vydrží vaše pokožka dokonale hladká po dobu až 6 měsíců. Epilátor navíc disponuje unikátním snímačem Skin Pro 2.0, který během používání skenuje vaši pokožku a neustále vyhodnocuje její odstín. Díky tomu přístroj okamžitě upraví intenzitu světla tak, aby byl co nejvíce efektivní a šetrný k vaší pokožce. Pokud budete IPL epilátor používat opravdu pravidelně, můžete se těšit na dokonale hladkou a sametově jemnou pokožku jako ze salonu. Citlivá místa snadno ošetříte díky přesnému nástavci a 2 jemným režimům, které na choulostivých místech upraví intenzitu světla tak, aby bylo ošetření efektivní a zároveň komfortní.

Bezchybně hladké nohy za méně než 5 minut

Tento šikovný epilátor Braun Silk-Expert Pro 5 není žádný pomalý šnek – naopak patří k jedněm z nejrychlejších IPL přístrojů, které jsou na trhu dostupné. Můžete se tak těšit na záblesky světla každou půl sekundu. Díky tomu bude vaše pokožka dokonale hladká i na těžko dostupných místech, a přístroj po ní bude snadno klouzat. Dejte sbohem dlouhým chvílím stráveným holením a depilováním – s epilátorem od Braunu budete mít obě nohy hladké již za méně než 5 minut. Na IPL epilátoru oceníte i 10 stupňů intenzity svícení, které se snadno přizpůsobí vašemu odstínu pokožky. Nemusíte se obávat ani toho, že by po pár měsících používání epilátor dosloužil. Byl totiž sestrojen tak, aby dokázal vyvinout až 400 000 světelných záblesků, což znamená, že by dokázal po dobu 22 let odstraňovat chloupky z celého vašeho těla. A nutno dodat, že není určen jen pro ženy. I muži se totiž chtějí a potřebují zbavovat nechtěných chloupků na dlouhou dobu! Široké nástavce Braun Silk-Expert Pro 5 jsou pro jejich širokou hruď jako dělané.

Radost, která se vyplatí - nakupte produkty Braun a získejte odměnu až 2 000 Kč!

Přemýšlíte nad tím, že nadělíte svým blízkým pod stromeček některý ze skvělých přístrojů od značky Braun, nebo jste se rozhodli udělat radost sami sobě? Tak neváhejte! Nyní můžete díky akci Cashback získat finanční odměnu na nákup, a to ve výši až 2 000 Kč. Akce se vztahuje na vybrané produkty Braun zakoupené v jedné z 22 autorizovaných prodejen, a to v období od 1. 12. 2022 do 8. 1. 2023 nebo do vyčerpání promo kupónů. Pokud se chcete akce Cashback zúčastnit, zaregistrujte se na stránkách www.mujsvet-pg.cz a nahrajte svou účtenku či fakturu za nákup. Odměnu obdržíte nejpozději do 31. ledna 2023. Podrobné informace, podmínky, pravidla akce a seznam vybraných produktů naleznete na: www.mujsvet-pg.cz/cashback-braun-cz.

