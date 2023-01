Dočasná vládní rozhodnutí v boji s vysokými cenami energií nepotrvají navěky. Stále není jasné, jak dlouho potrvá zastropování cen, a tak by lidé měli myslet na budoucnost. Úsporu a větší soběstačnost přináší tepelná čerpadla, která je možné nainstalovat i do bytových domů.

Vlastní kotelna, tepelná čerpadla AC Heating Praha | Foto: KUFI INT, s.r.o.

Nejistot je stále mnoho a události uplynulých týdnů a měsíců to potvrzují. I přes zastropování cen i ujištění, že zásob plynu je dostatek, by obyvatelé bytových domů neměli spoléhat na dočasná opatření. Vláda sice nevyloučila, že by zastropování cen energií mohlo platit i v roce 2024, záležet ale bude na vývoji cen. Nejistota tak bude panovat i nadále.

Zdražení elektřiny chystají mnozí dodavatelé v Česku, díky tepelnému čerpadlu ale mohou lidé ušetřit, a zároveň získat větší soběstačnost. Je ale potřeba neotálet, což platí obzvlášť pro bytové domy. Pokud se totiž obyvatelé dnes rozhodnou pro investici do tepelného čerpadla, musí počítat s tím, že topit s ním začnou nejdříve za rok. Ti, kteří nákup tepelného čerpadla odloží, mohou jednou zjistit, že přišli například o dva roky, kdy mohli šetřit. Čím dříve chcete šetřit, tím dříve je potřeba zahájit první kroky.

Zásadní je, aby se obyvatelé bytového domu shodli. „Kvůli rozhodovacímu procesu může investice trvat déle. Všichni musí vzít za své, že to je pro ně dobré. My instalace v bytových domech děláme 11 let a ještě se nám nestalo, že by nám někdo řekl, ať si zařízení odvezeme,“ ujišťuje za společnost AC Heating Ing. Jiří Polívka.

Čím dříve chtějí lidé šetřit peníze, tím dříve je potřeba zahájit první kroky. Tím nejdůležitějším je již zmíněná shoda napříč celým domem. Poté následuje samotná realizace. Ta zahrnuje podpis s dodavatelem, projekční řízení, stavební řízení a poté konečnou realizaci. Je potřeba počítat s tím, že celý tento proces tvá několik měsíců, mnohdy zhruba rok.

Tepelné čerpadlo mohou využívat i obyvatelé bytových domů. Největší čas zabere vyřízení potřebných povolení. Samotná realizace včetně všech potřebných prací trvá několika týdnů. Systém se napojuje na stávající soustavu radiátorů a do jednotlivých bytových jednotek se nezasahuje. Přepojení otopné soustavy na vlastní zdroj trvá pouze několik hodin a může být provedeno i v průběhu topné sezóny. „Platí tedy, že kdo chce stihnout nadcházející topnou sezónu, musí začít aktivně jednat alespoň s ročním předstihem,“ upozorňuje Jiří Polívka.

Při poptávání tepelného čerpadla firma AC Heating, která má bohaté zkušenosti, pro obyvatele objektu spočítá, jak bude vypadat v jejich případě úspora. Pokud by investice do tepelného čerpadla v daném případě smysl nedávala, zákazník je o tom informován. „V případě ohřevu užitkové vody a vytápění máme průměrnou hodnotu úspory 50 procent, někde je to až 70 procent. Další výhodou je nezávislost. Odpojením se od dálkového tepla se sníží energetická náročnost domu. Při využívání tepla z teplárny totiž dochází ke ztrátám na vedení, zatímco díky tepelnému čerpadlu si teplo vyrobíte a na stejném místo ho využíváte," popisuje Jiří Polívka. Připomíná, že pak lidé nemusí řešit ani případné odstávky.